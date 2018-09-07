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Шевченко: «Нельзя сказать, что сборной Украины повезло»

сегодня, 00:47
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды над Чехией (2:1) в 1-м туре Лиги Наций. Решающий гол на 90+3 минуте забил Александр Зинченко.

Нельзя сказать, что повезло. Чехия сыграла также неплохо, но в последние 15 минут мы сделали максимум, чтобы забить победный гол и таки победить. Матч вышел качественным и порадовал игрой. Сборная меняла тактику по ходу игры, пытаясь вести игру и держать преимущество. Этим футбол и прекрасен, что может меняться игра команды в любой момент. Да, были свои трудности, но мы провели хороший матч, добыли результат благодаря ряду полезных действий, и теперь можем двигаться дальше.

Игроки сыграли уже много матчей на старте сезона, в связи с этим есть трудности с готовностью. Кроме этого мы немного поменяли структуру игру, и именно поэтому заменили и Ярмоленко, и Коноплянку - крайних игроков. Тем более, у нас две игры за короткое время, поэтому замены нужны.

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