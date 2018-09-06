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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип КазахстанКазахстан 0:2 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 Матч завершен Логотип АрменияАрмения 2:1 Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 Идет второй тайм, 71’ Логотип ГерманияГермания 0:0 Логотип ФранцияФранция 2.43 3.68 3.01
21:45 72’ Логотип УэльсУэльс 4:1 Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 72’ Логотип СловенияСловения 1:2 Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 74’ Логотип НорвегияНорвегия 2:0 Логотип КипрКипр - - -
21:45 72’ Логотип ЛатвияЛатвия 0:0 Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 73’ Логотип ГибралтарГибралтар 0:2 Логотип МакедонияМакедония - - -
22:00 Идет второй тайм, 57’ Логотип ЧехияЧехия 1:1 Логотип УкраинаУкраина - - -
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21:45 59’ Логотип НидерландыНидерланды 0:1 Логотип ПеруПеру - - -
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Манчини: «Я уже выбрал стартовый состав сборной Италии на завтрашний матч»

сегодня, 22:40
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уже определился с составом команды на ближайшие матчи. 7 сентября команде предстоит провести игру Лиги Наций против Польши, а 10 сентября - встречу с Португалией. С поляками итальянцы сыграют на стадионе «Ренато ДальАра» в Болонье. Именно здесь Манчини начинал свою игровую карьеру.

Конечно, дебют на этом стадионе вызвал сильные эмоции, завтра здесь снова состоится моя первая официальная игра, так что возникают особые чувства.

Я уже выбрал стартовый состав, как и всех 23-х игроков, но прежде чем назвать их вам, правильнее будет сперва пообщаться с футболистами. Расскажу им о своих решениях, и уже завтра смогу раскрыть расстановку.

Кришито здорово себя проявляет, но все еще восстанавливается после травмы, которую получил месяц назад. Меня беспокоят игроки, которые нечасто играли в этом сезоне. Нам предстоит провести две игры за три дня, футболисты пока не в лучшей форме, так что будем проводить серьезную ротацию.

Расширенный состав сборной Италии

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 23:07
Удачи итальянцам!
13523153967
13523153967
сегодня в 23:05
физрук
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