Манчини: «Я уже выбрал стартовый состав сборной Италии на завтрашний матч»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уже определился с составом команды на ближайшие матчи. 7 сентября команде предстоит провести игру Лиги Наций против Польши, а 10 сентября - встречу с Португалией. С поляками итальянцы сыграют на стадионе «Ренато ДальАра» в Болонье. Именно здесь Манчини начинал свою игровую карьеру.

Конечно, дебют на этом стадионе вызвал сильные эмоции, завтра здесь снова состоится моя первая официальная игра, так что возникают особые чувства.

Я уже выбрал стартовый состав, как и всех 23-х игроков, но прежде чем назвать их вам, правильнее будет сперва пообщаться с футболистами. Расскажу им о своих решениях, и уже завтра смогу раскрыть расстановку.

Кришито здорово себя проявляет, но все еще восстанавливается после травмы, которую получил месяц назад. Меня беспокоят игроки, которые нечасто играли в этом сезоне. Нам предстоит провести две игры за три дня, футболисты пока не в лучшей форме, так что будем проводить серьезную ротацию.