Маклиш: «Сборная Шотландии должна брать пример с России»

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш сообщил, что его команда должна воспользоваться опытом России. 7 сентября шотландцы сыграют с Бельгией в товарищеском матче, а затем встретятся с Албанией в Лиге Наций.

Россияне провели семь очень сложных игр и до старта финальной части чемпионата мира не выиграли ни одного матча, но взгляните, как они отреагировали!

Тренера много критиковали за предыдущие игры, при этом команда закалилась и показала фантастический результат.

Нам же, чтобы стать лучше, нужно играть с сильнейшими командами, в этом плане мы должны брать пример с России.