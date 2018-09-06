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Маклиш: «Сборная Шотландии должна брать пример с России»

вчера, 23:13

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш сообщил, что его команда должна воспользоваться опытом России. 7 сентября шотландцы сыграют с Бельгией в товарищеском матче, а затем встретятся с Албанией в Лиге Наций.

Россияне провели семь очень сложных игр и до старта финальной части чемпионата мира не выиграли ни одного матча, но взгляните, как они отреагировали!

Тренера много критиковали за предыдущие игры, при этом команда закалилась и показала фантастический результат.

Нам же, чтобы стать лучше, нужно играть с сильнейшими командами, в этом плане мы должны брать пример с России.

Напомним, новым капитаном сборной Шотландии был назначен Эндрю Робертсон.

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Все комментарии
iNels
iNels
сегодня в 00:42
дожили. сборную россии по футболу ставят в пример. метеорит на землю там не летит случаем?
Abverin
Abverin
сегодня в 00:10
Шотладцы не указали одного факта, что сборная России играла дома.
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:47
Шотландцы любят издеваться над бабкой Терезой!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:19
Если бы Чемпионат Мира проходил в Шотландии ,то вы стали бы чемпионами !
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