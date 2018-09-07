СМИ: Малафеев продлил контракт с «Зенитом»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев продлил контракт с клубом, сообщают СМИ. Новое соглашение 39-летнего функционера рассчитано еще на 2 года.
Малафеев был назначен на должность в ноябре. Ранее он выступал за клуб в качестве футболиста на позиции вратаря. Вместе с «сине-бело-голубыми» он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды - Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.
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НУ ЛАДНО ХОТЬ ЗАМ, ПОГОДЫ НЕ ИСПОРТИТ