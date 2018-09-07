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СМИ: Малафеев продлил контракт с «Зенитом»

сегодня, 15:42

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев продлил контракт с клубом, сообщают СМИ. Новое соглашение 39-летнего функционера рассчитано еще на 2 года.

Малафеев был назначен на должность в ноябре. Ранее он выступал за клуб в качестве футболиста на позиции вратаря. Вместе с «сине-бело-голубыми» он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды - Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 16:26
Не надо было этого делать клубу.
parallels
parallels
сегодня в 16:11
kiendjin:
Кто то верит в это убогое будующие, я скажу снова они не оправдают ваших голубых надежд, Потому им по..у на вас , а вам нет..
скажи ещё раз "будующие".
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:07
СОМНИТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
НУ ЛАДНО ХОТЬ ЗАМ, ПОГОДЫ НЕ ИСПОРТИТ
kiendjin
kiendjin
сегодня в 15:56
Кто то верит в это убогое будующие, я скажу снова они не оправдают ваших голубых надежд, Потому им по..у на вас , а вам нет..
sn_spb
sn_spb
сегодня в 15:53
Нууу удачи конечно Славе, посмотрим, посмотрим!!
Питермен
Питермен
сегодня в 15:49
Удачной работы Вячеславу! Ждем повторения успеха Уефа 2008!!!
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