Шкриньяр отверг предложение «Интера» по новому контракту

сегодня, 14:33

«Интер», желающий продлить контракт со своим защитником Миланом Шкриньяром, пока не может договориться с агентом футболиста.

Футболисту был предложен новый договор с окладом в 2,5 млн евро (вдвое больше, чем словак зарабатывает сейчас), однако последовал отказ. Агент футболиста Карол Ксонто затребовал 3 млн евро. Он считает, что его клиент легко сможет зарабатывать сопоставимые деньги в Англии, где очень интересуются молодым игроком.

Впрочем, вопрос продления контракта со Шкриньяром пока стоит не слишком остро, поскольку его текущий договор рассчитан до лета 2022 года и у «Интера» есть еще много времени, чтобы договориться.