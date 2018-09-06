Гендиректор «Крыльев»: «В ближайшее время объявим о переходе Молло»

сегодня, 17:10

Лишь недавно СМИ сообщали о возвращении полузащитника Йоана Молло в Россию. Француз, по слухам, 7 сентября должен заключить контракт с «Крыльями Советов», однако документ был оформлен уже сегодня. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Футболист Йоан Молло подписал контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». В настоящее время улаживаются юридические формальности, полузащитнику осталось пройти медосмотр. В самое ближайшее время переход игрока будет объявлен на официальном сайте самарского клуба.

Молло уже выступал в составе «Крыльев Советов» с 2015 по 2016 год, затем он перешел в «Зенит».

Последним клубом хавбека был катарский «Аль-Райян».