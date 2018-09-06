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Гендиректор «Крыльев»: «В ближайшее время объявим о переходе Молло»

сегодня, 17:10

Лишь недавно СМИ сообщали о возвращении полузащитника Йоана Молло в Россию. Француз, по слухам, 7 сентября должен заключить контракт с «Крыльями Советов», однако документ был оформлен уже сегодня. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Футболист Йоан Молло подписал контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». В настоящее время улаживаются юридические формальности, полузащитнику осталось пройти медосмотр. В самое ближайшее время переход игрока будет объявлен на официальном сайте самарского клуба.

Молло уже выступал в составе «Крыльев Советов» с 2015 по 2016 год, затем он перешел в «Зенит».

Последним клубом хавбека был катарский «Аль-Райян».

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:07
Филл не переживет такой удар.Его кумир отдалился. Гыгыгы
Кошк 47
Кошк 47
сегодня в 18:02
Голубец Молло в Крылья???
cska.78
cska.78
сегодня в 17:53
Байкал-38:
Ответ на поверхности!!! https://www.youtube.com/watch?v=9LH4C0YwqF8 https://www.youtube.com/watch?v=zstWtoavFOI https://www.youtube.com/watch?v=VBceIxwvivg
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:51
    parallels:
    дезеув особо не сопротивлялся своей мечте 😅
      008Maximus
      008Maximus
      сегодня в 17:47
      Плюбому он накажет зенит пару голами
      008Maximus
      008Maximus
      сегодня в 17:45
      Что бы про него не говорили, этот парень хорош. И украсит рпл.
      parallels
      parallels
      сегодня в 17:35
      ПерекатиПоле:
      Монако Кан Гранада Нанси Сент-Этьен Крылья Советов Зенит (СПб) Зенит-2 Фулхэм Аль-Райян Крылья Советов Долгий и извилистый путь у парня что бы стать капитаном спартака. Деми Де Зеув получил заветную повязку гораздо быстрее.
      дезеув особо не сопротивлялся своей мечте 😅
      parallels
      parallels
      сегодня в 17:33
      в тарасовке траурные настроения)
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 17:30
      Монако
      Кан
      Гранада
      Нанси
      Сент-Этьен
      Крылья Советов
      Зенит (СПб)
      Зенит-2
      Фулхэм
      Аль-Райян
      Крылья Советов

      Долгий и извилистый путь у парня что бы стать капитаном спартака. Деми Де Зеув получил заветную повязку гораздо быстрее.
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 17:27
      Хороший был футболист, пока не перешел в Зенит, где его посадили на лавку. Надеюсь, наберет былую форму, удачи ему
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      сегодня в 17:24
      Удачи в новой - старой команде!
      darkmessiah
      darkmessiah
      сегодня в 17:20
      Зря он тогда к нам перешел, не рассчитал силёнки. Но гл ему, может опять заиграет на уровне
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