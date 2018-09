Люк Шоу получил серьезную травму в матче с Испанией

Защитник сборной Англии Люк Шоу получил серьезную травму в матче 1-го тура Лиги Наций против команды Испании. В начале второго тайма Шоу получил неприятный удар во время верховой борьбы с Дани Карвахалем, после чего неудачно приземлился на газон. Поле футболист покидал на носилках. Вместо него на замену вышел Дэнни Роуз.

So Young will be playing LB again

Jesus Christ 😭😭

I thought we already conquered this challenge



Luke Shaw injury 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/tslsVdCjdk