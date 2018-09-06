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Головин приступил к тренировкам с мячом

сегодня, 16:19

Пресс-служба «Монако» сообщает, что российский полузащитник Александр Головин приступил к тренировкам с мячом. 

Напомним, что в начале августа игрок сборной России надорвал связки голеностопа на тренировке в игровом моменте.

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CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 16:45
Головин - русский Роналду , так же освещают его . . .
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