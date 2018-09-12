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«Сандерленд» разорвал контракт с Джилободжи

сегодня, 15:34

«Сандерленд» выступил с заявлением по футболисту Папи Джилободжи, который опоздал в расположение клуба на 72 дня.

Джилободжи, чей контракт был рассчитан до июня 2020 года, в июне 2018-го заявил о своем желании покинуть клуб. «Сандерленд» предоставил игроку месяц неоплачиваемого отпуска, после которого Папи должен был либо заключить контракт с новым клубом на условиях, удовлетворяющих самого футболиста и «Сандерленд», либо набрать форму, чтобы продолжать выступать за наш клуб. Вместо этого Джилободжи вернулся в начале сентября, проигнорировав все наши письменные просьбы.

По возвращении футболист был подвержен фитнес-тесту, который он полностью провалил.

В связи с этим ФК «Сандерленд» расторгает контракт с игроком в одностороннем порядке. Папи Джилободжи был об этом оповещен.

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