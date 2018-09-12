Хедира продлил контракт с «Ювентусом»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник Сами Хедира продлил контракт с клубом, как это и ожидалось ранее. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.
|Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд
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|Товарищеские матчи. Сборные 2018
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|Матч завершен
|Колумбия
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|Аргентина
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|США
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Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник Сами Хедира продлил контракт с клубом, как это и ожидалось ранее. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.