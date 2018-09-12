Дзагоев и Щенников вернулись в общую группу ЦСКА

сегодня, 16:17

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что в общую группу вернулись два игрока - защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев.

Оба футболиста восстановились после своих травм, однако Дзагоев будет тренироваться с некоторыми ограничениями.