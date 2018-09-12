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Дзагоев и Щенников вернулись в общую группу ЦСКА

сегодня, 16:17

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что в общую группу вернулись два игрока - защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев

Оба футболиста восстановились после своих травм, однако Дзагоев будет тренироваться с некоторыми ограничениями. 

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Все комментарии
Alista
Alista
сегодня в 16:51
Удачной игры!
loko7
loko7
сегодня в 16:49
Было бы неплохо если бы вернулись к матчам Лиги чемпионов.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:43
Один - два матча и Дзага снова в лазарете
cska.78
cska.78
сегодня в 16:34
Это радует!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:32
Осталось дождаться возвращения в строй Бистровича, Кучаева и Васина
mntr13
mntr13
сегодня в 16:22
Хорошая новость
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