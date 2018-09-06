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Жиго приступил к активной реабилитации

сегодня, 19:24

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии защитника команды Самуэля Жиго, который пропустит шесть месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, перенесший вчера операцию по пластике передней крестообразной связки колена, уже приступил к активной реабилитации. 

В течение ближайших двух недель, до снятия швов, французский футболист будет восстанавливаться в римской клинике «Вилла Стюарт» под присмотром опытных физиотерапевтов и профессора Пьера-Паоло Мариани, который его оперировал.

Затем восстановление продолжится в нашем клубе. На базе в Тарасовке есть для этого все необходимые условия и соответствующие специалисты.

Напомним: на полное выздоровление Жиго может потребоваться до шести месяцев.

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Alista
Alista
сегодня в 20:07
Давно пора, а то по нему Ананидзе и Джикия скучают.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 19:49
Давай, Самуэль.
Ждём возвращения.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 19:33
Ждём тебя.
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