Жиго приступил к активной реабилитации

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии защитника команды Самуэля Жиго, который пропустит шесть месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, перенесший вчера операцию по пластике передней крестообразной связки колена, уже приступил к активной реабилитации.

В течение ближайших двух недель, до снятия швов, французский футболист будет восстанавливаться в римской клинике «Вилла Стюарт» под присмотром опытных физиотерапевтов и профессора Пьера-Паоло Мариани, который его оперировал.

Затем восстановление продолжится в нашем клубе. На базе в Тарасовке есть для этого все необходимые условия и соответствующие специалисты.

Напомним: на полное выздоровление Жиго может потребоваться до шести месяцев.