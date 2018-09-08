Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное медобследование

сегодня, 15:12

Пресс-служба РФС сообщает, что футболисты сборной России Артем Дзюба и Федор Кудряшов, которые получили повреждения в матче Лиги Наций с командой Турции, пройдут дополнительное медобследование.

По результатам МРТ у защитника Федора Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у форварда Артема Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы.

Оба игрока в субботу вылетят в Москву для выполнения дальнейшего обследования и проведения стартовой терапии.