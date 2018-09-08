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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.53 4.08 7.25
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.75 3.23 2.92
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное медобследование

сегодня, 15:12

Пресс-служба РФС сообщает, что футболисты сборной России Артем Дзюба и Федор Кудряшов, которые получили повреждения в матче Лиги Наций с командой Турции, пройдут дополнительное медобследование.

По результатам МРТ у защитника Федора Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у форварда Артема Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы.

Оба игрока в субботу вылетят в Москву для выполнения дальнейшего обследования и проведения стартовой терапии. 

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:39
Пусть пупсики товарняки играют и тренируются)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:24
Опять вся нагрузка на наших.
А потом грыжи от куда-то берутся.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:23
жаль Дзюба тогда сдуется
LOpp
LOpp
сегодня в 15:16
Дзюбу сплавляют чтобы с Чехией не играл товарняк. Гинер вообще Акинфеева в сборную не отпустил.
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