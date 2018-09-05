Жиго пропустит полгода

сегодня, 19:41

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прооперирован в Риме. На восстановление после травмы колена у игрока уйдет полгода.

«Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.