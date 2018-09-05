  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Жиго пропустит полгода

сегодня, 19:41

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прооперирован в Риме. На восстановление после травмы колена у игрока уйдет полгода.

«Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Восстановление Кокорина и Мамманы идет по плану
Сегодня, 15:11 7
Без Жиго и Кутепова. Защита «Спартака» под угрозой
Вчера, 13:30Александр Чистяков в блоге "Спартаком" единым49
Бистрович повредил связки голеностопа
03 сентября 11
Дриусси избежал серьезной травмы
03 сентября 20
Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?
03 сентябряАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненависти78
Глушаков - Жиго: «Дружище, мы с тобой»
03 сентября 25
Обсудить
Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:42
Питерский Пивасик:
Отличная новость! Нет жигам в нашем футболе
Ну, это ты перегрелся парень от лишка пива.
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 20:42
У Спартака есть игроки, которые смогут заменить Жиго на время его восстановления.
Желаем Жиго скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в спартаковский строй!
sir-5
sir-5
сегодня в 20:41
pomor45:
Всё гораздо проще:если предусмотрено страховкой, то почему бы не использовать её по полной. Они и паховую грыжу оперировать едут за границу. По той же причине.
Ай,нехай,пусть хоть в СШВПС с начавшимся перитонитом летят!!!
ndedov
ndedov
сегодня в 20:41
Жалко конечно, но удачи ему.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:40
sir-5:
А кто тебе сказал,что не делают? Просто те,у кого есть большие деньги,подвержены стадному чувству.Оперироваться здесь-"западло миллионеру".
Всё гораздо проще:если предусмотрено страховкой, то почему бы не использовать её по полной. Они и паховую грыжу оперировать едут за границу. По той же причине.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 20:39
ВСЕ ЭТО ТЫ И ЛИТЕЙНЫЙ СТЕПАН.
Delight
Delight
сегодня в 20:37
Питерский Пивасик:
все в России знают геи только в кб командишке!)
Молло, Коке и Дзюбе расскажи об этом.)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 20:36
Питерский Пивасик:
все в России знают геи только в кб командишке!)
Так гей Молло же весь Зенит провел через свое ложе
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 20:36
Заполярный:
ТУТ НОВАЯ НОВОСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ИВАНОВИЧ ТО ГЕЙ. ЧТО ОТВЕТИШЬ ПРО НАШ ФУТБОЛ.
все в России знают геи только в кб командишке!)
pomor45
pomor45
сегодня в 20:36
Заполярный:
ТОЛЧОК В СПИНУ ЭТО ПО ТВОЕМУ РАЗРЕШЕННЫЙ ПРИЕМ. СПАСИБО. КОМЕНТАРИЕВ НЕ НУЖНО. ВСЕ ЯСНО.
Не по моему, а по заключению судейской комиссии, рассматривавшей этот игровой эпизод. Это не толчок в спину, а разрешённый правилами силовой приём.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 20:35
Питерский Пивасик:
Отличная новость! Нет жигам в нашем футболе
ТУТ НОВАЯ НОВОСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ИВАНОВИЧ ТО ГЕЙ. ЧТО ОТВЕТИШЬ ПРО НАШ ФУТБОЛ.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 20:33
pomor45:
Он травмы не наносил. Не запрещённый правилами силовой контакт пришёлся не в ногу, а в спину. Он просто участник эпизода. Вот Фернандо действительно нанёс травму Дриусси запрещённым правилами приёмом, являющемся опасной игрой.
ТОЛЧОК В СПИНУ ЭТО ПО ТВОЕМУ РАЗРЕШЕННЫЙ ПРИЕМ. СПАСИБО. КОМЕНТАРИЕВ НЕ НУЖНО. ВСЕ ЯСНО.
sir-5
sir-5
сегодня в 20:32
Ministri Krasnodar:
Вот всегда смотрю на такие новости и проопериван в Италии ,Германии ,Израиле ...О каком подъёме говорит ВВП ,если в нашей стране даже не самую сложную операцию боятся сделать ?!
А кто тебе сказал,что не делают? Просто те,у кого есть большие деньги,подвержены стадному чувству.Оперироваться здесь-"западло миллионеру".
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 20:31
надеюсь изделию №22 всё вернётся
sir-5
sir-5
сегодня в 20:30
Такого раньше в "Спартаке" не было. Тренер по ФП не тем занимается,или раньше китаец со всем справлялся?
Заполярный
Заполярный
сегодня в 20:29
Рoже Милла:
Жиго это настоящий мужик и боец, как у питерского клоновода пальцы поворачиваются писать чернуху по сайту? Пацаны, а давайте так же с ровного места создадим хэш тег Иванович гей и будет так же плодить эту ересь на всех ветках?
ИВАНОВИЧ ГЕЙ, КАК УМЕЛО СКРЫВАЛСЯ.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:29
Рoже Милла:
Он играл в мяч, у него умысла не было.
Он не имел права применять травмоопасный приём в принципе. Это запрещённая правилами опасная игра, которая при нанесении травмы наказывается прямой красной карточкой. Если травмы нет, то могут обойтись и горчичником. Об умысле в правилах вообще ничего нет - это уже уголовщина и за ей следовало бы отстранять от футбола навечно.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 20:28
Отличная новость! Нет жигам в нашем футболе
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 20:28
Рoже Милла:
Жиго это настоящий мужик и боец, как у питерского клоновода пальцы поворачиваются писать чернуху по сайту? Пацаны, а давайте так же с ровного места создадим хэш тег Иванович гей и будет так же плодить эту ересь на всех ветках?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:28
    Страховая простота шоке.
    йинегве
    йинегве
    сегодня в 20:26
    Ну как и ожидалось. Что-то в последнее время много "крестов" в нашем чемпе стало,а Жиго выздоровления
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 20:24
    Вот всегда смотрю на такие новости и проопериван в Италии ,Германии ,Израиле ...О каком подъёме говорит ВВП ,если в нашей стране даже не самую сложную операцию боятся сделать ?!
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 20:24
    Умение правильно падать в играх, разрешающих силовые приёмы, - неотъемлемый признак классности игрока. Жигу этого умения не хватило и при падении он неправильно сгруппировал ноги.
    Рoже Милла
    Рoже Милла
    сегодня в 20:23
    pomor45:
    Он травмы не наносил. Не запрещённый правилами силовой контакт пришёлся не в ногу, а в спину. Он просто участник эпизода. Вот Фернандо действительно нанёс травму Дриусси запрещённым правилами приёмом, являющемся опасной игрой.
    Он играл в мяч, у него умысла не было.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 20:23
    Хоть я и ненавижу Дзубю, но там был игровой момент все таки..
    Я был в шоке, когда узнал, что он выбыл на полгода
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 20:20
    На тренировках связки укреплять надо, а не только мясо на ногах качать...другой тип упражнений...вопрос к тренеру по физподготовке однозначно...
    Рoже Милла
    Рoже Милла
    сегодня в 20:20
    Жиго это настоящий мужик и боец, как у питерского клоновода пальцы поворачиваются писать чернуху по сайту? Пацаны, а давайте так же с ровного места создадим хэш тег Иванович гей и будет так же плодить эту ересь на всех ветках?
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 20:19
    Томик:
    Интересно, этому 77ку(так называемому "ровному месту") хотя бы мысль в голову приходила извиниться за нанесение такой травмы.
    Он травмы не наносил. Не запрещённый правилами силовой контакт пришёлся не в ногу, а в спину. Он просто участник эпизода. Вот Фернандо действительно нанёс травму Дриусси запрещённым правилами приёмом, являющемся опасной игрой.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:17
    Согласен, и почти все паспортисты, при таком большом количестве легов.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 20:16
    Желаю Жиго успешного лечения
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100