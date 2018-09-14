Алвес: «Думаю, критика сделает Неймара более зрелым футболистом»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался относительно критики, которую получил его партнёр по клубу и национальной команде Неймар во время ЧМ-2018.
В жизни иногда случаются вещи, которые заставляют тебя стать более зрелым человеком и понять, что тебе необходимо совершенствоваться как профессионалу.
Я много раз говорил с Неймаром об этом. Мне кажется, что он приобрёл некоторый опыт, а те небольшие уколы, которые он получил во время чемпионата мира, сделают его ещё более зрелым игроком.
Когда ты становишься мужчиной, то твои решения начинают приобретать больший вес. Я сказал ему, что если все твердят тебе одно и то же, а не один-два человека, значит что-то ты делаешь не так.
Напомним, после недавнего товарищеского матча сборной Бразилии против Сальвадора (5:0) Неймар подверг критике решение арбитра встречи, который показал форварду жёлтую карточку за симуляцию в штрафной соперника.