  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
ГлавнаяНовости

Алвес: «Думаю, критика сделает Неймара более зрелым футболистом»

сегодня, 06:43

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался относительно критики, которую получил его партнёр по клубу и национальной команде Неймар во время ЧМ-2018.

В жизни иногда случаются вещи, которые заставляют тебя стать более зрелым человеком и понять, что тебе необходимо совершенствоваться как профессионалу.

Я много раз говорил с Неймаром об этом. Мне кажется, что он приобрёл некоторый опыт, а те небольшие уколы, которые он получил во время чемпионата мира, сделают его ещё более зрелым игроком.

Когда ты становишься мужчиной, то твои решения начинают приобретать больший вес. Я сказал ему, что если все твердят тебе одно и то же, а не один-два человека, значит что-то ты делаешь не так.

Напомним, после недавнего товарищеского матча сборной Бразилии против Сальвадора (5:0) Неймар подверг критике решение арбитра встречи, который показал форварду жёлтую карточку за симуляцию в штрафной соперника.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «В будущем я хотел бы возглавить сборную»
Сегодня, 05:17 1
Кариус опроверг слова об избытке персональных поклонниц в Турции
Сегодня, 04:30 0
Гвардиола: «Бускетс сразу же понравился Месси»
Сегодня, 04:08 4
Вацлик: «У Промеса есть всё, чтобы стать ключевым игроком „Севильи“»
Сегодня, 02:29 2
Вацлик: «Акинфеев – настоящая легенда»
Сегодня, 01:40 5
Бускетс: «В начале карьеры подумать не мог, что выиграю столько титулов»
Вчера, 21:51 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100