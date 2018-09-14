Вацлик: «У Промеса есть всё, чтобы стать ключевым игроком „Севильи“»

Голкипер «Севильи» Томаш Вацлик поделился мнением о новичке команды Квинси Промесе, перешедшем в «Севилью» из «Спартака».

По первым впечатлениям могу сказать, что Квинси – очень открытый человек. Он сразу постарался наладить контакт с новыми одноклубниками. Промес отлично говорит по-английски, и для меня, в частности, это стало большим плюсом, мы сразу начали много общаться. Мы быстро нашли общие темы, ведь я также оказался в «Севилье» не так давно. Сейчас мы с Квинси вместе выбираем детский сад для наших детей.

Пока мы провели не так много тренировок вместе, но уже по первым занятиям стало понятно, что Промес – отличный футболист, невероятно быстрый и здорово владеющий мячом. Уверен, это серьёзное усиление для нашей команды. Безусловно, он может стать одним из лидеров «Севильи». Его купили за достаточно большие деньги, и он должен получить свой шанс на поле. У Квинси есть все человеческие и футбольные качества, чтобы стать одним из ключевых игроков нашего клуба.