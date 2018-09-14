Бикфалви вручили вязаного шмеля как лучшему игроку «Урала» в июле-августе

Лидер «Урала» Эрик Биквалфи был признан лучшим футболистом команды в июле и августе. Румынский полузащитник получил от болельщиков вязаного шмеля и поделился впечатлениями от такого признания.
Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды. Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.
Мои дети иногда играют шмелями. Но в основном эти подарки от болельщиков стоят дома на память, чтобы вспоминать об этих награждениях. Понимаю, что сделать такого шмеля – тяжелая ручная работа. Поэтому спасибо этим людям!
Лучший игрок #ФКУрал в июле и августе Эрик Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля. Награждение состоялось сегодня перед началом тренировки. Этот специальный приз от болельщиков стал уже пятым в коллекции полузащитника.— ФК Урал (@FCURAL) 14 сентября 2018 г.
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