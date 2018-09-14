Бикфалви вручили вязаного шмеля как лучшему игроку «Урала» в июле-августе

Лидер «Урала» Эрик Биквалфи был признан лучшим футболистом команды в июле и августе. Румынский полузащитник получил от болельщиков вязаного шмеля и поделился впечатлениями от такого признания.

Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды. Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.

Мои дети иногда играют шмелями. Но в основном эти подарки от болельщиков стоят дома на память, чтобы вспоминать об этих награждениях. Понимаю, что сделать такого шмеля – тяжелая ручная работа. Поэтому спасибо этим людям!