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Бикфалви вручили вязаного шмеля как лучшему игроку «Урала» в июле-августе

сегодня, 13:50

Лидер «Урала» Эрик Биквалфи был признан лучшим футболистом команды в июле и августе. Румынский полузащитник получил от болельщиков вязаного шмеля и поделился впечатлениями от такого признания.

Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды. Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.

Мои дети иногда играют шмелями. Но в основном эти подарки от болельщиков стоят дома на память, чтобы вспоминать об этих награждениях. Понимаю, что сделать такого шмеля – тяжелая ручная работа. Поэтому спасибо этим людям!

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Все комментарии
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 14:21
Лучше уж вязаный шмель чем штопаный баклан
cska plus
cska plus
сегодня в 14:07
Эрик действительно хорош.
Jum13
Jum13
сегодня в 14:04
Могли хотя бы отлить из чугуна для приличия
parallels
parallels
сегодня в 14:01
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 13:53
    А вязаный шмель - это точно награда?)
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