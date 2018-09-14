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Бэйл – лучший игрок «Реала» в августе

сегодня, 03:09

Болельщики «Реала» путём голосования определили лучшего игрока команды в августе. Им стал валлийский полузащитник Гарет Бэйл.

В трёх официальных матчах «Реала» в прошлом месяце 29-летний футболист отличился 2 голами и 2 результативными передачами.

Напомним, лучшим игроком «Ливерпуля» в августе был признан защитник Вирджил ван Дейк.

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