Бэйл – лучший игрок «Реала» в августе

Болельщики «Реала» путём голосования определили лучшего игрока команды в августе. Им стал валлийский полузащитник Гарет Бэйл.
В трёх официальных матчах «Реала» в прошлом месяце 29-летний футболист отличился 2 голами и 2 результативными передачами.
Напомним, лучшим игроком «Ливерпуля» в августе был признан защитник Вирджил ван Дейк.
@GarethBale11 recibe el trofeo como #Jugador5EstrellasRM de agosto en el @realmadrid. ¡Enhorabuena! 🏆 pic.twitter.com/r8FPfdGDcx— Fútbol Mahou (@futbolmahou) 13 сентября 2018 г.