Бубнов: «Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России «Уфа» - ЦСКА (0:3).

Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Ганчаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось, хотя команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.

То, что ЦСКА победил с таким крупным счетом в самый разгар перестройки – хороший показатель. Эта победа явно добавит команде положительных эмоций и уверенности в своих силах. Хотя надо еще посмотреть, как она будет выглядеть в еврокубках, когда появится дополнительная нагрузка. В целом же можно утверждать, что масштабная перезагрузка, начавшаяся в этом сезоне, дала результат раньше, чем все ожидали, в том числе и сами армейцы.