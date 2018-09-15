Бубнов: «Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
ГлавнаяНовости

Бубнов: «Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен»

сегодня, 22:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России «Уфа» - ЦСКА (0:3).

Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Ганчаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось, хотя команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.

То, что ЦСКА победил с таким крупным счетом в самый разгар перестройки – хороший показатель. Эта победа явно добавит команде положительных эмоций и уверенности в своих силах. Хотя надо еще посмотреть, как она будет выглядеть в еврокубках, когда появится дополнительная нагрузка. В целом же можно утверждать, что масштабная перезагрузка, начавшаяся в этом сезоне, дала результат раньше, чем все ожидали, в том числе и сами армейцы.

Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен. Дистанция длинная, а впереди еще и еврокубковые матчи. Как это все скажется на молодой команде, пока непонятно. Но армейцам с таким потенциалом вполне по силам бороться за призовые места и путевку в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Масалитин: «Молодежь ЦСКА смотрелась не хуже легионеров»
Сегодня, 23:07 1
Тихонов: «Вся вина за поражение от „Арсенала“ лежит на мне»
Сегодня, 22:00 6
Кононов: «Важно было победить, а счет - это вторичное»
Сегодня, 21:54 1
Ганчаренко: «Не могу сказать, что я доволен, ЦСКА играет зажато»
Сегодня, 20:32 13
Чернов: «Первые 20-25 минут мы входили в игру, было тяжеловато»
Сегодня, 20:20 4
Чалов: «В Лиге чемпионов будем биться до последнего»
Сегодня, 20:12 19
Обсудить
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 23:18
Как говорится - поживем увидим, чего раньше времени щеки надувать!))
serh62
serh62 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:59
Ты не забывай, что у "опытного" ЦСКА в заявке нередко бывало 15 человек. В этом году пришло 9 новых игроков - все молодые, перспективные, а значит рвущиеся в игру. На матч с УФОЙ в заявке был 21 человек!!!! Такого не было уже давно. Перспективы у ЦСКА не просто хорошие, они отличные!!!!
не забываю этого...но то была опытная команда, и могла меньшим составом выигрывать большие матчи. сегодня играют те кто пришел из юношей во взрослую команду.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:56
Если заглядывать в будущее, то у коней пЕрЕспективы лучше, чем у денежных мешков! Посмотрим.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил serh62
сегодня в 22:54
в принципе он прав...на три фронта будет очень тяжело играть. У опытного ЦСКА каждую осень были чудовищные спады, а это не обстрелянная молодежь.думаю что ЛЧ для нашей команды скорее полигон для становления . не так важен результат . но уверен что через год, ЦСКА будет увереннеее и стабильне.
Ты не забывай, что у "опытного" ЦСКА в заявке нередко бывало 15 человек. В этом году пришло 9 новых игроков - все молодые, перспективные, а значит рвущиеся в игру. На матч с УФОЙ в заявке был 21 человек!!!! Такого не было уже давно. Перспективы у ЦСКА не просто хорошие, они отличные!!!!
serh62
serh62 ответил КАМЮ
сегодня в 22:54
В прошлую осень, мы избежали традиционной ямы Кстати, это была первая осень Ганчаренко в ЦСКА
согласен...
КАМЮ
КАМЮ ответил serh62
сегодня в 22:53
в принципе он прав...на три фронта будет очень тяжело играть. У опытного ЦСКА каждую осень были чудовищные спады, а это не обстрелянная молодежь.думаю что ЛЧ для нашей команды скорее полигон для становления . не так важен результат . но уверен что через год, ЦСКА будет увереннеее и стабильне.
В прошлую осень, мы избежали традиционной ямы
Кстати, это была первая осень Ганчаренко в ЦСКА
КАМЮ
КАМЮ ответил ошалевший
сегодня в 22:50
вот сразу видно даже статью не прочитал,он так то хвалит конину
Это звучит куда вежливее, чем комментарии МАТЧиков со свинского канала
serh62
serh62
сегодня в 22:46
в принципе он прав...на три фронта будет очень тяжело играть. У опытного ЦСКА каждую осень были чудовищные спады, а это не обстрелянная молодежь.думаю что ЛЧ для нашей команды скорее полигон для становления . не так важен результат . но уверен что через год, ЦСКА будет увереннеее и стабильне.
ошалевший
ошалевший ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 22:42
Раз сейчас ТЯЖЕЛО говорить, то лучше бы помолчал. ЦСКА покажет игру и без анализа Бубнова.
вот сразу видно даже статью не прочитал,он так то хвалит конину
Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:40
Бубен иногда трезвеет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:31
Раз сейчас ТЯЖЕЛО говорить, то лучше бы помолчал.
ЦСКА покажет игру и без анализа Бубнова.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:30
Не люблю Бубнова, но тут вынужден согласиться! Все правильно сказал!!!
Удачи молодой команде и в дальнейшем!!!
sir-5
sir-5
сегодня в 22:30
Переобувание Бубнова не было долгим.
Abverin
Abverin
сегодня в 22:29
Тогда и нечего воздух сотрясать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100