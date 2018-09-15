Кононов: «Важно было победить, а счет - это вторичное»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в эфире канала «Матч Премьер» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

Так получилось, что сегодня мы реализовали достаточно много своих голевых моментов. Конечно, соскучились по голам, и это немаловажный фактор, когда сам игрок настраивается и думает про себя, что хватит уже проводить матчи с нулём. Поэтому всё совпало.

Я давно знаю Ткачёва, знаю его сильные стороны — он любит и умеет забивать. Поэтому, конечно, выпуская его под центральным нападающим, я знал, что он при каждом удобном своём моменте будет либо отдавать обостряющую передачу, либо брать игру на себя.



Конечно, я хочу поздравить с победой и команду, и болельщиков. Здесь очень важно было победить. Счёт — это второй вопрос. Я считаю, что в первую очередь должна быть игра, она должна выводить на результат.