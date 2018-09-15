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Тихонов: «Вся вина за поражение от „Арсенала“ лежит на мне»

сегодня, 22:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал разгром своей команды от тульского «Арсенала» (0:4).

Развалились после второго гола. Команда побежала отыгрываться, стало очень много свободных зон, и пропустили ещё. Так в футболе бывает. Конечно, думаю, вся вина здесь моя. Может быть, не угадал с составом, заменами. Футболисты выходят, играют, а если что-то идёт неправильно, то виноват тренер.

Может быть, была неправильная расстановка футболистов. Не сработала схема, которая работала в прошлой игре. Футболисты Тулы оказались несколько быстрее, чем наши защитники. Плюс ещё, конечно, ребята, которые приехали из сборных, находились в плохом состоянии. Соболев две недели ничего не делал — отыграл 45 минут, Антон очень долго сюда ехал на машине, Денисов налетал даже не знаю сколько. Поэтому в некоторых моментах соперник был чуть быстрее, и это сказалось.

В первые минут 15, пока привыкали к полю, не могли мяч остановить. Потом пропустили непонятный гол, из-за уха товарищ ударил. Но, повторюсь, это полностью моя вина. Я что-то сделал не так. Молло? Когда команда играет от обороны, то можно выходить и играть в атаку, но нужна ещё обратная игра. Он сыграл 30 минут, и мы посмотрим, что будет дальше.

После матча пока ничего не разбирали. Все находятся в плохом состоянии, поэтому пока разговора не было. Все очень сильно расстроены. Думаю, нужно что-то искать в себе — не только тренеру, но и футболистам. Можно сейчас орать, визжать, чтобы искры сыпались, но нужно делать выводы и идти дальше. Значит, будем делать выводы немного по-другому.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:47
"Я считаю, что в первую очередь должна быть игра, она должна выводить на результат."- это сказал Кононов, на мой взгляд, это слова тренера. С уважением отношусь к Тихонову, особенно как к футболисту. но "может быть, не угадал с составом, заменами", "может быть, была неправильная расстановка футболистов.", "Антон очень долго сюда ехал на машине,", "в первые минут 15, пока привыкали к полю, не могли мяч остановить.", опять же на мой субъективный взгляд, такие слова как минимум странно звучат из уст главного тренера команды. Все равно желаю Тихонову удачи, а дальше время покажет, ИМХО.
Alista
Alista
сегодня в 22:35
Такую команду с таким стадионом доверили профану.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил КЭТиК
сегодня в 22:30
Тут впору застрелиться
Лучше уйти в отставку вслед за Ледяховым и организовать клуб спартаковских неудачников.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:11
Тут впору застрелиться
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 22:09
Отдайте Полуяхтова нам. Негоже игрока такого в резерве держать
нечитайло
нечитайло
сегодня в 22:07
есть над чем работать
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