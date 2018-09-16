Мончи поддержал главного тренера «Ромы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Идет второй тайм, 59’ Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
ГлавнаяНовости

Мончи поддержал главного тренера «Ромы»

сегодня, 14:24

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи поддержал главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. После четырех туров в Серии А в активе у команды всего четыре набранных очка.

Я думаю, что у нас отличный тренер, который хорошо работает как на поле, так и вне его. 

Ответственность за недавние результаты лежит на каждом: от директора до тренера и игроков, все мы должны работать над результатами.

Римская команда была построена для борьбы на всех фронтах, мы не должны себя ограничивать, будем оставаться оптимистами. Я доверяю тренеру, поскольку мы стремимся к большим целям, как и в прошлом сезоне.

Недавно сообщалось, что «Барселона» хочет переманить спортивного директора «Ромы».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Канте рассказал о том, какие футболисты его вдохновляют
Сегодня, 14:46 1
Моуриньо хочет сохранить Мату и Эрреру в МЮ
Сегодня, 13:51 3
Иско: «„Атлетик“ - конкурентоспособная команда»
Сегодня, 11:51 1
Барелла признался, что хотел бы выступать в АПЛ
Сегодня, 10:34 2
Ибрагимович назвал себя «богом голов»
Сегодня, 09:50 25
Моуриньо: «Единственное, что мне не нравится в Смоллинге, это его прическа»
Сегодня, 00:54 15
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100