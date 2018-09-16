Мончи поддержал главного тренера «Ромы»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи поддержал главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. После четырех туров в Серии А в активе у команды всего четыре набранных очка.

Я думаю, что у нас отличный тренер, который хорошо работает как на поле, так и вне его.

Ответственность за недавние результаты лежит на каждом: от директора до тренера и игроков, все мы должны работать над результатами.

Римская команда была построена для борьбы на всех фронтах, мы не должны себя ограничивать, будем оставаться оптимистами. Я доверяю тренеру, поскольку мы стремимся к большим целям, как и в прошлом сезоне.