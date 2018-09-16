Моуриньо: «Единственное, что мне не нравится в Смоллинге, это его прическа»

Наставник МЮ Жозе Моуриньо прокомментировал победу команды над «Уотфордом» (2:1). Один из мячей манкунианцев забил защитник Крис Смоллинг.

Смоллинг был хорош. Единственное, что мне не нравится в нем, это его прическа. Но я об этом никому не скажу.

Однако Крис был хорош, как и Линделеф. И хочу еще раз повторить: Феллаини был очень важен в двух последних сложных матчах, поскольку «Бернли» и «Уотфорд» используют двух мощных форвардов. Они могут здорово сыграть в воздухе, поэтому Линделеф, Смоллинг и Феллаини были очень для нас важны в этих играх.