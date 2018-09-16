Ибрагимович назвал себя «богом голов»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович иронично отметил свой юбилей - 500-й забитый гол в карьере. Форвард в своем Твиттере опубликовал фотографию, где он себя называет «богом голов», сравнив себя со скандинавским богом Тором.
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович иронично отметил свой юбилей - 500-й забитый гол в карьере. Форвард в своем Твиттере опубликовал фотографию, где он себя называет «богом голов», сравнив себя со скандинавским богом Тором.