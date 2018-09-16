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Ибрагимович назвал себя «богом голов»

сегодня, 09:50

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович иронично отметил свой юбилей - 500-й забитый гол в карьере. Форвард в своем Твиттере опубликовал фотографию, где он себя называет «богом голов», сравнив себя со скандинавским богом Тором. 

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:43
Великий мастер не поспоришь!
SoberBober
SoberBober
сегодня в 10:39
Имеет право себя так называть, потому что столько удивительных, разнообразных и просто неповторимых голов на любой вкус ни у кого из футболистов в наше время не найдется. Разве что у Роналдиньо в прошлом.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:38
Совсем крыша поехала у цыги.....
mangoх12
mangoх12
сегодня в 10:35
Рональду в ответ назвал себя богом шампуней
Брулин
Брулин
сегодня в 10:27
В таком возрасте с таким ростом,так забивать...браво Златан!Ибра скромен как всегда )))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:25
а Кержаков тогда кто?
cska.78
cska.78
сегодня в 10:24
Как всегда скромен :)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:19
Понесло Носатого.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:16
Это не ирония, а мания величия.
Faustello
Faustello ответил Михаил Славнов
сегодня в 10:16
Был бы он еще скандинавом.
Златану нужно срочно выпускать новый альбом совместно с Мановаром ))))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 09:58
Походу корневая система носа напрочь вытеснила у буратинки мозги из жбана
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:51
Был бы он еще скандинавом.
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