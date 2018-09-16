Робертсон: «У Неймара много сильных качеств, это плохо для „Ливерпуля“»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает, что «красным» стоит опасаться нападающего ПСЖ Неймара во время предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Неймар - футболист мирового уровня, нам нужно быть осторожными с ним.