Ламела: «В Милане нас ждет непростой поединок, но мы настроены победить»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Интером» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В Милане нас ждет непростой поединок, но я верю в команду, поскольку у нас в составе собраны фантастические футболисты. Мы должны сыграть хорошо как в атаке, так и в обороне, поскольку футболисты миланского клуба способны наказать за любую ошибку. Иногда бывают такие дни, как в игре против «Ливерпуля», но я надеюсь, что в Милане мы сможем продемонстрировать свой футбол.