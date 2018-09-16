Озил: «Никогда больше не встречал такого человека, как Роналду»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил вспомнил о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду, с которым они выступали в «Реале».

Меня постоянно спрашивают о Роналду, и я хочу сказать, что никогда больше не встречал такого человека, как Криштиану.

Он очень много работает. Роналду первым приходит на занятие и последним уходит. Он большой профессионал и хочет побеждать всегда, даже на тренировках.

Мне очень нравилось играть вместе с ним, Криштиану сделал меня лучше. С ним было легко играть, потому что я мог отдать ему два паса, а он делал дубль. Вот почему я считаю Роналду одним из величайших футболистов, когда-либо живших на планете.