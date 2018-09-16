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Озил: «Никогда больше не встречал такого человека, как Роналду»

сегодня, 22:31

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил вспомнил о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду, с которым они выступали в «Реале».

Меня постоянно спрашивают о Роналду, и я хочу сказать, что никогда больше не встречал такого человека, как Криштиану. 

Он очень много работает. Роналду первым приходит на занятие и последним уходит. Он большой профессионал и хочет побеждать всегда, даже на тренировках.

Мне очень нравилось играть вместе с ним, Криштиану сделал меня лучше. С ним было легко играть, потому что я мог отдать ему два паса, а он делал дубль. Вот почему я считаю Роналду одним из величайших футболистов, когда-либо живших на планете.

Ранее сообщалось, что Озил может перейти в «Манчестер Юнайтед». 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:00
Мне одному показалось, что Озил захотел в Юве?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:36
в Ювентус чтоли намылился? )
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