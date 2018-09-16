Голевой Олимп. Мировые рекорды результативности в футболе

сегодня, 13:00

Златан «Тор» Ибрагимович, Месси и Роналду – самые результативные действующие игроки планеты. «Соккер.ру» узнает, сколько забили другие, от Пеле до Бензема.

Почему их только трое?

А 500 голов это много или мало? Среди действующих игроков всего трое добирались до отметки в полтысячи голов в официальных матчах. Но не думайте, что от вас прячут рекорды недавно завершивших карьеру легенд. Собрать полтысячи точных ударов очень и очень сложно, даже если ты бразилец Роналдо или француз Анри.

Сегодня Златан отпраздновал 500-й гол за клубы и первую сборную, отправив мяч в ворота «Торонто». Никто не запомнит, что его «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл 5:3, у всего мира перед глазами удар в стиле тхэквондо, по которому у Ибрагимовича черный пояс. Юбилейный гол еще и вычурный, как Златан любит:

Leave it to Zlatan to make his 500th goal a flashy one. pic.twitter.com/eJXto4JqNI — ESPN FC (@ESPNFC) 16 сентября 2018 г.

Теперь швед в великом трио. Месси 500-й гол в карьере забил в апреле 2016 года, а 600-й – в марте этого. У Роналду юбилеи случались в июне 2017 года – 600-й гол, а еще в октябре 2015-го отпраздновал 500-й мяч. Как видите, оба управились заметно быстрее, чем почти 37-летний Ибрагимович. Но эта парочка уникальная для современного футбола. Да и сам Златан зацепился за место в истории, ведь превзошел своих кумиров.

Вот только по отдельным личностям нужны уточнения. У Роналдо всего 442 гола в профессиональных матчах, поскольку самих игр всего 646 штук. У Златана уже под 900 матчей. Роналду скоро отпразднует 1000-й поединок, Месси тоже доберется до этой отметки в будущем. Впрочем, у «Зубастика» средняя результативность 0.68 гола за игру – чуть меньше, чем у Криштиану и Лионеля. В лучшем случае повторил их показатели, если бы не подвело здоровье.

А для полного понимания ценности достижения Златана важно привести показатели легенд, уже завершивших карьеру, но игравших долго и плодотворно. У Клозе 303 гола за клубы и сборную, у Батистуты - 325, у Шевченко – 360, у ван Нистелроя – 383, у Ширера – 409, а у Анри 418 мячей. У Ларссона – 470, хотя швед чаще выступал на более низком уровне, чем названные рядом легенды. У Рауля 526 голов с учетом различных выставочных матчей и дубля «Реала», а официальных всего 432. Сегодня Златан обошел великих.

Кто в мировой первой пятерке?

А теперь оцениваем за все времена. 735 мячей забил Герд Мюллер – великий немецкий форвард сборной и «Баварии». «Медведь» собрал такое дикое количество голов, к которому Роналду и Месси еще пахать и пахать, всего за 793 поединка в карьере. В первой пятерке Герд третий по средней результативности за игру – 0.92.

746 голов отпраздновал на официальном уровне Ференц Пушкаш. Тут можно делать отсылки к уровню некоторых соперников и умение Сантьяго Бернабеу собирать лучших игроков планеты в одной команде – «Реал» доминировал в пятидесятых годах 20 века, но толстячок из Венгрии был великим форвардом. Почти по голу за матч – впечатляет.

772 и 767 мячей – официальные показатели Ромарио и Пеле соответственно, 3 и 2 места в рейтинге. Полуправдивый миф, что оба забили по тысяче мячей, произрастает от подсчета голов в различных выставочных и товарищеских матчах. На деле же даже Пеле и Ромарио – форварды, игравшие долго и результативно, не добрались до первого места в истории, хотя оба сыграли намного больше матчей, чем лидер.

805 голов – мировой рекорд профессионального футбола, который Роналду побьет, только если будет играть до сорока лет без спадов или уйдет в чемпионат Таиланда. Принадлежит он австрийскому и чехословацкому форварду Йозефу Бицану, который наколотил такое безумное количество голов, сыграв всего 530 официальных матчей в карьере.

Впрочем, для его времени это было много игр, ведь работал футболистом Йозеф целых 24 года, с 1931 по 1955 год. Пусть стоит настороженно относиться к уровню соперников его «Славии», легенда есть легенда. Тем более, речь о человеке, который в начале двадцатого века бегал 100 метров за 10.8 секунды, а средняя результативность составляла дикие 1.52 гола за игру.

К слову, если считать все голы, то мировым рекордсменом является не Пеле, а Артур Фриденрайх. Сын немецкого инженера и бывшей рабыни стал великим в Бразилии и забил минимум 1 329 голов. То есть показатель Пеле вместе с «мусорными мячами» в 1 281 – не рекорд. Впрочем, и эти цифры, и тысячу мячей Ромарио – бразилец очень хотел в тесную компанию к Артуру и Пеле, можно оспаривать.

У того же Фриденрайха много голов, которые никто не задокументировал. Но любопытно, что больше 1 000 выжали всего трое за всю длинную историю футбола. Сложно стартовать в 16-17, играть потом двадцать и более лет, постоянно избегать травм и забивать, забивать, забивать мячи. Удавалось единицам. Даже в лиге Гамбии никого такого не было, ведь считают все официальные мячи, независимо от уровня соперников.

Кто тоже забьет 500 мячей?

Всем понятно, что Роналду, Месси и Ибрагимовичу было сложнее и проще одновременно, чем Пеле, Ромарио или Бицану. Проще, потому что футбол не стоит на месте, как и поддержка здоровья игроков. И сложнее, ведь у легенд прошлого проходных соперников в жизни было куда больше. Так что показатели новой тройки впечатляют и выделяются. Златану не суждено войти в десятку самых результативных футболистов в истории футбола – пока 28-й, если учесть также шесть голов за молодежную сборную Швеции.

А вот Криштиану и Лионель уже на 6 и 7 местах, у них 676 и 648 голов соответственно. Проще говоря, эта парочка уже обошла всех великих форвардов, вроде Зеелера, Фриденрайха (если учитывать только голы Артура в официальных матчах), Эйсебиу, Уго Санчеса, Фрица Вальтера, Зико, Нордаля и Гривза – всех, кто забил больше 500 голов, как Златан. Причем если оцените ближайших преследователей, то поймете, что в мире единицы доберутся до рекорда шведа.

У Неймара 340 голов с ударами за олимпийскую сборную Бразилии, его средняя результативность ниже, чем у Криштиану и Месси, хотя выше, чем у Златана. У бразильца есть шанс догнать и перегнать Ибрагимовича, пускай он и фланговый игрок, а не центральный форвард. Мбаппе в 19 лет набрал уже 53 мяча, но тут загадывать рано – надо прожить еще 15-18 сезонов без спадов и травм, чтобы француз оказался первым представителем своей страны с 500 голами.

К слову, о национальностях. В списке из 28 человек 6 бразильцев, 5 венгров, по 3 немца и португальца, по 2 аргентинца и шведа, по одному мексиканцу, англичанину, поляку и шотландцу, 2 австрийца и 1 чех с австрийским паспортом. Как видите, тесный круг, где даже ни одного испанца, француза или итальянца. Например, у Вильи 417 голов, Давид не выжмет еще 83, не хватит времени. У Бензема сейчас 305 голов и ему надо до 40 лет играть в чемпионате Катара, чтобы достать Златана.

Кстати, о великих стариках. Самуэль Это'О до сих пор забивает, иногда даже очень красиво – положил гол пяткой в Катаре, всего 416 мячей, не будет пятисотого. У Руни даже четырехсотого гола может не быть, не та результативность. У того же Агуэро шансы на 500-й гол заметно выше – уже 367 ударов, но при этом есть сезоны за «Манчестер Сити» и можно закончить карьеру в США или Канаде. Аналогичная ситуация у Кавани, 371 гол – заявка на успех через лет пять.

А ближе всех к Месси и Роналду сейчас Луис Суарес. У него 433 гола за клубы и сборную. Получается, еще два обычных для уругвайца сезона и он повторит достижение Златана Ибрагимовича, еще одного экс-форварда «Аякса» (кстати, голландцев в «клубе 500» тоже нет). Но таких примеров останется всего ничего в истории. На данный момент на планете всего шесть действующих игроков с 400-м голом (Месси, Роналду, Златан, Вилья, Это'О и Суарес), но ни один действующий нападающий не близок к первым двум, ведь идут к 700-м голам в карьере.