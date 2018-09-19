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«Спартак» взял на игру с «Рапидом» 21 футболиста

сегодня, 10:23
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:55 Не начался

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели со «Спартаком» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом». Игра пройдет завтра, 20 сентября.

Накануне Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с командой. По слухам, это произошло из-за «лайков», которые футболисты поставили к гневному стихотворению актера Дмитрия Назарова в Instagram в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

Заявка «Спартака»:

Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артём Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.

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Все комментарии
Женя Вафельников
Женя Вафельников
сегодня в 10:52
Вперёд, Cпoртaк! Без Дениса и Ещенки будет сложней, но наши КБ-красавцы Педра и Зе должны Рапидушке накидать!
Только Cпoртaк, только победа!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:52
Не вовремя воспитанием занялся. Может, спецом на увольнение нарывается?
По Италии соскучился...
Sully
Sully
сегодня в 10:51
болелы Рапида знают что пересекутся с болелами сборной Австрии?
Sully
Sully
сегодня в 10:49
вся Россия будет болеть за наших, за Рапид!)
LOpp
LOpp
сегодня в 10:47
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артём Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов;

это п...ец!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:45
Глушакова оставили на просушку бани. Гыгыгы
tuman960
tuman960
сегодня в 10:43
Карреровские репрессии оставили клуб без бани и главного баньщика-это произвол и несоблюдения норм гигиены!!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:42
Нашли козлов отпущения.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:40
Какая-то нездоровая канитель творится в Спартаке))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:39
А с самым дорогим игруном чемпионата Луиской что случилось? Почему негр не в составе? Тоже лайки против макаронника ставил?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:36
На Дениску и Андрюху все неудачи свалили. Лично я сомневаюсь что ребята вообще читать умеют, не говоря уже о разборе ямбов и хореев актёришки Назарова.
Тарасовский макаронник поступает подло, ни за что сливая своих игроков.
Стыдно за спартак.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 10:34
Победы Спартаку .
Беланов
Беланов ответил MALOVAR
сегодня в 10:34
потерял?
Спартак на Энфилде

P.S. А как там с честью было в Греции? Или тогда за честь Федуна бились и не считается?
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 10:33
Глушаков и Ещенко остались дневальными в тарасовке, полы мыть. Похоже 3 наряда вне очереди. Во лайкнули, на свою голову
MALOVAR
MALOVAR ответил Беланов
сегодня в 10:32
потерял?
Беланов
Беланов ответил MALOVAR
сегодня в 10:29
чтож,и без них ответим за честь страны,не то что пазоровозы
"Честь моя - моя лишь честь!" (с) Б. Моисеев
MALOVAR
MALOVAR ответил parallels
сегодня в 10:27
в Минске
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:26
чтож,и без них ответим за честь страны,не то что пазоровозы
parallels
parallels
сегодня в 10:25
позор!
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