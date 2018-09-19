«Спартак» взял на игру с «Рапидом» 21 футболиста

сегодня, 10:23

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели со «Спартаком» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом». Игра пройдет завтра, 20 сентября.

Накануне Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с командой. По слухам, это произошло из-за «лайков», которые футболисты поставили к гневному стихотворению актера Дмитрия Назарова в Instagram в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

Заявка «Спартака»:

Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артём Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.