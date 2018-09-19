«Спартак» взял на игру с «Рапидом» 21 футболиста

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели со «Спартаком» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом». Игра пройдет завтра, 20 сентября.
Накануне Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с командой. По слухам, это произошло из-за «лайков», которые футболисты поставили к гневному стихотворению актера Дмитрия Назарова в Instagram в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.
Заявка «Спартака»:
Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артём Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов;
Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.
Только Cпoртaк, только победа!!!
Только Cпoртaк, только победа!!!
По Италии соскучился...
По Италии соскучился...
это п...ец!
это п...ец!
Тарасовский макаронник поступает подло, ни за что сливая своих игроков.
Стыдно за спартак.
Тарасовский макаронник поступает подло, ни за что сливая своих игроков.
Стыдно за спартак.
P.S. А как там с честью было в Греции? Или тогда за честь Федуна бились и не считается?
P.S. А как там с честью было в Греции? Или тогда за честь Федуна бились и не считается?