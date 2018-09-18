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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 18’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет первый тайм, 18’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 17’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 Идет первый тайм, 18’ Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 16’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
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«Галатасарай» - «Локомотив»: стартовые составы

сегодня, 20:52
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Галатасарая» и «Локомотива» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай»: Муслера, Нагатомо, Сердар, Донк, Линнес, Фернандо, Беланда, Н’Диайе, Эмре, Родригес, Эрен.

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан. 

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче дня «Интер» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 21:52
Удачи паровозикам!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:50
Галатасарай - вполне гостеприимная команда.........))

Последние домашние матчи в Еврокубках :
Галатасарай 1:1 Эстерсунд
Галатасарай 1:1 Лацио
Галатасарай 1:1 Астана
Галатасарай 0:2 Атлетико
Галатасарай 2:1 Бенфика
Галатасарай 1:4 Арсенал
Галатасарай 0:4 Боруссия Д
Галатасарай 1:1 Андерлехт
Галатасарай 1:1 Челси

9 последних домашних игр - 1 победа........

Удачи Локомотиву !!!!!!!!!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:50
удачи сараю
VIPded
VIPded
сегодня в 21:49
Удачи Локо!!!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 21:47
Дави их Паровоз!
Палыч82
Палыч82 ответил Ваня лучший
сегодня в 21:47
Русских маловато : Денисов, Игнатьев и Миранчук - всего трое!!! А так удачи Локо!
Миранчук такой же русский, как Идову и Гильерме,) Удачи всем нашим клубам,)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:46
Удачи Локо....!!!!
Состав у москвичей посолидней.....
Sergus
Sergus
сегодня в 21:37
Локомотиву победы, не будьте как пупсики!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:30
Желай ЛОКО порвать этот сарай - гала!!!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:24
Желаю не сильно опозориться
valt134
valt134
сегодня в 21:24
Ну что,ПАРОВОЗ,С БОГОМ!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:16
Удачи РЖД!)
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 21:15
Удачи Локо!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:08
Без Феди точно шансы есть
supafresh
supafresh
сегодня в 21:08
Вперед,чемпионы!
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 21:05
5-3-2?Любопытно. В любом случае, удачи Локо!
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 21:05
Русских маловато : Денисов, Игнатьев и Миранчук - всего трое!!! А так удачи Локо!
Заратустра
Заратустра
сегодня в 21:05
По составу уровень команд примерно одинаков. Интересная будет игра!
Заратустра
Заратустра
сегодня в 21:03
Вперед, Локо! Вся Россия в едином порыве будет болеть за Локомотив, как болела бы против спартака!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
сегодня в 20:57
Боевой состав!) Удачи)
cska.78
cska.78
сегодня в 20:54
Удачи паровозам!
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