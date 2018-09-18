«Галатасарай» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Галатасарая» и «Локомотива» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Галатасарай»: Муслера, Нагатомо, Сердар, Донк, Линнес, Фернандо, Беланда, Н’Диайе, Эмре, Родригес, Эрен.
«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче дня «Интер» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма».
Последние домашние матчи в Еврокубках :
Галатасарай 1:1 Эстерсунд
Галатасарай 1:1 Лацио
Галатасарай 1:1 Астана
Галатасарай 0:2 Атлетико
Галатасарай 2:1 Бенфика
Галатасарай 1:4 Арсенал
Галатасарай 0:4 Боруссия Д
Галатасарай 1:1 Андерлехт
Галатасарай 1:1 Челси
9 последних домашних игр - 1 победа........
Удачи Локомотиву !!!!!!!!!!
Последние домашние матчи в Еврокубках :
Галатасарай 1:1 Эстерсунд
Галатасарай 1:1 Лацио
Галатасарай 1:1 Астана
Галатасарай 0:2 Атлетико
Галатасарай 2:1 Бенфика
Галатасарай 1:4 Арсенал
Галатасарай 0:4 Боруссия Д
Галатасарай 1:1 Андерлехт
Галатасарай 1:1 Челси
9 последних домашних игр - 1 победа........
Удачи Локомотиву !!!!!!!!!!
Состав у москвичей посолидней.....
Состав у москвичей посолидней.....