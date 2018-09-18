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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 17’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 16’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
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«Ливерпуль» и ПСЖ назвали стартовые составы

сегодня, 20:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСЖ. Как и ожидалось, форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино остался на скамейке запасных.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане, Старридж, Салах.

ПСЖ: Ареоля, Бернат, Силва, Кимпембе, Менье, Ди Мария, Маркиньос, Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

«Ливерпуль» - ПСЖ. Атака на атаку

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:36
в этом матче проиграет и Ливерпуль и Псж,потому что победит их Великий МЮ!
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 21:25
Ливерпуль победит забив мяча 3
Заратустра
Заратустра
сегодня в 21:11
Много голов будет. Особенно учитывая класс игроков атаки ПСЖ и оборону ливера.
3:2 победа Парижа.
anyway
anyway
сегодня в 21:09
без шансов для ливерпуля
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 20:55
Либо ничья, либо минимальная победа Ливерпуля
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