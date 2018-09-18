«Ливерпуль» и ПСЖ назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСЖ. Как и ожидалось, форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино остался на скамейке запасных.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане, Старридж, Салах.
ПСЖ: Ареоля, Бернат, Силва, Кимпембе, Менье, Ди Мария, Маркиньос, Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
3:2 победа Парижа.
3:2 победа Парижа.