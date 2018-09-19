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«Анжи» начал подготовку к матчу с «Динамо»

сегодня, 13:12
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи22.09.2018 в 14:00 Не начался

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что команда начала подготовку к матчу 8-го тура РПЛ против «Динамо».

После домашней игры с «Краснодаром» главный тренер Магомед Адиев предоставил футболистам один выходной день. Евгений Гапон, пропустивший игру с «Краснодаром» из-за повреждения, тренируется по индивидуальной программе. Также пропустят игру капитан команды Гурам Тетрашвили, по-прежнему восстанавливающийся после травмы, а также Гамид Агаларов, у которого диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра.

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:00
"Анжи" начал подготовку к матчу с "Динамо" с увольнения администратора Абдул Шурпаева, начальника команды Рахматуллы Халимбекова и массажиста Вадима Арсияна. А подготовку к матчу с Зенитом наверное начнёт с увольнения ГТ Адиева.
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