«Анжи» начал подготовку к матчу с «Динамо»

сегодня, 13:12

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что команда начала подготовку к матчу 8-го тура РПЛ против «Динамо».

После домашней игры с «Краснодаром» главный тренер Магомед Адиев предоставил футболистам один выходной день. Евгений Гапон, пропустивший игру с «Краснодаром» из-за повреждения, тренируется по индивидуальной программе. Также пропустят игру капитан команды Гурам Тетрашвили, по-прежнему восстанавливающийся после травмы, а также Гамид Агаларов, у которого диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра.