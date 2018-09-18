«Зенит» покажет матч с «Копенгагеном» на стадионе «Санкт-Петербург»

«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.
Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:55
|Матч завершен
|Барселона
|4:0
|ПСВ
|-
|-
|-
|19:55
|Матч завершен
|Интер
|2:1
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|22:00
|19’
|Брюгге
|0:0
|Боруссия Д
|-
|-
|-
|22:00
|Идет первый тайм, 19’
|Монако
|1:0
|Атлетико М
|-
|-
|-
|22:00
|Идет первый тайм, 17’
|Ливерпуль
|0:0
|ПСЖ
|-
|-
|-
|22:00
|18’
|Црвена Звезда
|0:0
|Наполи
|-
|-
|-
|22:00
|Идет первый тайм, 19’
|Галатасарай
|1:0
|Локомотив М
|-
|-
|-
|22:00
|17’
|Шальке-04
|0:0
|Порту
|-
|-
|-
|Копенгаген-:-Зенит
|20.09.2018 в 22:00 Не начался
«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.
Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».