«Зенит» покажет матч с «Копенгагеном» на стадионе «Санкт-Петербург»

сегодня, 19:53

«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.

Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».