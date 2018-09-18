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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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22:00 Идет первый тайм, 19’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
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«Зенит» покажет матч с «Копенгагеном» на стадионе «Санкт-Петербург»

сегодня, 19:53
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20.09.2018 в 22:00 Не начался

«Зенит» покажет матч группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча будет транслироваться на гигантском экране.

Напомним, что в группе у «Зенита» помимо «Копенгагена» также находятся «Бордо» и «Славия».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:41
Зенит увеличивает число зрителей, Спартак своими разборками уменьшает...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 20:35
Стыдно за пупсню, они опять будут разбираться в дизлайках своего физрука.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 20:34
Зениту победы, болельщикам приятного просмотра!
Antonchik
Antonchik
сегодня в 20:30
Пупсики ничего не покажут, вдруг опозрятся 7-0.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 20:30
На гигантском экране Копенгаген присунет бокланам.
Sergus
Sergus
сегодня в 20:29
Опять будет аншлаг.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:28
Зенит дома победит
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:17
Тоже не плохо
ndedov
ndedov
сегодня в 20:16
Лучше дома посмотрю.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:14
И соберут болельщиков Зенита больше, чем пупсики на своей Открывашке. Гыгыгы
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 20:10
Где-то мы это видели...слизали тему у другого российского клуба ;)
drug01
drug01
сегодня в 20:09
Все для болельщиков - это хорошо!
Levadia
Levadia
сегодня в 19:58
Молодцы!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 19:57
все для болельщиков) молодцы)
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