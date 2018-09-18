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Семак прочитал стихотворение Ахматовой

сегодня, 15:02

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак зачитал стихотворение Анны Ахматовой «А, тебе еще мало по-русски».

Тем временем в «Спартаке» разразился скандал из-за стихотворения актера Дмитрия Назарова о главном тренере «красно-белых» Массимо Каррере.

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
сегодня в 15:35
бакланы еще не такое могут вытворять за народные миллионы!
паредес с заболотным только чего стоят((
ахахах
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:30
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 15:26
    Хорошо, тонко наши потролили спартачок. Почем совесть и страх в эти дни многие из спартака узнают. Оскорблений и предательств уже хватает. Совести пока не вижу. А зениту и тренеру спасибо.
    Семак грамотно потроллил Спартак!!! Культурная столица, как никак!!! Красава!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил FILL3286
    сегодня в 15:22
    циркач
    После этого вы бы лучше помалкивали!!!
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 15:16
    циркач
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 15:14
    Хорошо, тонко наши потролили спартачок. Почем совесть и страх в эти дни многие из спартака узнают. Оскорблений и предательств уже хватает. Совести пока не вижу. А зениту и тренеру спасибо.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 15:14
    Было бы прикольнее, если бы он прочитал стихи более современного автора, скажем Назарова...
    sn_spb
    sn_spb
    сегодня в 15:12
    Ну хоть не Назарова. Уже хорошо
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