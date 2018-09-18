Семак прочитал стихотворение Ахматовой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак зачитал стихотворение Анны Ахматовой «А, тебе еще мало по-русски».
Тем временем в «Спартаке» разразился скандал из-за стихотворения актера Дмитрия Назарова о главном тренере «красно-белых» Массимо Каррере.
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:55
|сегодня
|Барселона
|-:-
|ПСВ
|-
|-
|-
|19:55
|сегодня
|Интер
|-:-
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Брюгге
|-:-
|Боруссия Д
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|ПСЖ
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Наполи
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|-
|-
|22:00
|сегодня
|Галатасарай
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|Локомотив М
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|-
|-
|22:00
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Порту
|-
|-
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак зачитал стихотворение Анны Ахматовой «А, тебе еще мало по-русски».
Тем временем в «Спартаке» разразился скандал из-за стихотворения актера Дмитрия Назарова о главном тренере «красно-белых» Массимо Каррере.
паредес с заболотным только чего стоят((
ахахах
паредес с заболотным только чего стоят((
ахахах
Раз-два-три - бакланушки ****!
Раз-два-три - бакланушки ****!
https://youtu.be/upV15qwmoLI