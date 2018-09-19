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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Динамо» оштрафовано на 120 тыс. рублей

сегодня, 15:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях после матча седьмого тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо»

За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Локомотив» на 30 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оштрафован на 10 тыс. рублей, Лоськов также оштрафован на 10 тыс. рублей. За появление на поле посторонних лиц «Локомотив» оштрафован на 20 тыс. рублей. 

За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Динамо» на 60 тыс. рублей. За использование пиротехники оштрафовать «Динамо» на 40 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны Дмитрий Хохлов оштрафован на 20 тыс. рублей. За появление посторонних лиц на поле «Динамо» оштрафовано на 20 тыс. рублей.

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Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 15:33
10,20, 30-50 тыс. руб. Да это смех для клубов, мелочи жизни. Чихать они хотели на эти "штрафы"
Mangur
Mangur
сегодня в 15:29
Жестоко.
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 15:08
Сем25, это не ты нахулиганил?)
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