«Динамо» оштрафовано на 120 тыс. рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях после матча седьмого тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Локомотив» на 30 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оштрафован на 10 тыс. рублей, Лоськов также оштрафован на 10 тыс. рублей. За появление на поле посторонних лиц «Локомотив» оштрафован на 20 тыс. рублей.



За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Динамо» на 60 тыс. рублей. За использование пиротехники оштрафовать «Динамо» на 40 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны Дмитрий Хохлов оштрафован на 20 тыс. рублей. За появление посторонних лиц на поле «Динамо» оштрафовано на 20 тыс. рублей.