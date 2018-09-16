Дуглас Коста получит минимум три матча дисквалификации

сегодня, 20:15

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста должен получить минимум три матча дисквалификации за плевок в игрока «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Как показывает опыт предыдущих подобных случаев, именно такое наказание ждет игрока за этот проступок.

Однако Коста также боднул своего оппонента и грубо ударил его локтем, что может стать отягчающим обстоятельством.

Стоит отметить, что в 7-м туре Серии А «Ювентус» будет дома принимать «Наполи», и Коста, скорее всего, пропустит этот важный для «бьянконери» матч.

Главный тренер команды Массимлиано Аллегри уже заявил, что Коста будет оштрафован за свое поведение.