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Дуглас Коста получит минимум три матча дисквалификации

сегодня, 20:15
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста должен получить минимум три матча дисквалификации за плевок в игрока «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Как показывает опыт предыдущих подобных случаев, именно такое наказание ждет игрока за этот проступок.

Однако Коста также боднул своего оппонента и грубо ударил его локтем, что может стать отягчающим обстоятельством.

Стоит отметить, что в 7-м туре Серии А «Ювентус» будет дома принимать «Наполи», и Коста, скорее всего, пропустит этот важный для «бьянконери» матч.

Главный тренер команды Массимлиано Аллегри уже заявил, что Коста будет оштрафован за свое поведение.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 21:14
Сам виноват,подвёл команду(
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 21:11
И это еще щадяще будет. Могут и 5 впаять.
Любимец
Любимец
сегодня в 20:58
Вседозволенность и распущенность! Угольки фавельские страх совсем потеряли, даже миллионную часть своей зарплаты не достойны получать!
Брулин
Брулин
сегодня в 20:42
Абсолютно идиотский поступок. А ведь за прошлый сезон он заработал себе отличную репутацию в Италии.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:31
Это всё верно, только вот интересна причина. Коста псих, но не на ровном месте.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:23
Наследник Тотти))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:19
Мало.
TypXXI
TypXXI
сегодня в 20:19
За такое на пол года минимум надо было выдворять его.
Ой что это я? Он же за кабинет выступает) ахаха)
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