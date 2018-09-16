Дуглас Коста получит минимум три матча дисквалификации

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста должен получить минимум три матча дисквалификации за плевок в игрока «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Как показывает опыт предыдущих подобных случаев, именно такое наказание ждет игрока за этот проступок.
Однако Коста также боднул своего оппонента и грубо ударил его локтем, что может стать отягчающим обстоятельством.
Стоит отметить, что в 7-м туре Серии А «Ювентус» будет дома принимать «Наполи», и Коста, скорее всего, пропустит этот важный для «бьянконери» матч.
Главный тренер команды Массимлиано Аллегри уже заявил, что Коста будет оштрафован за свое поведение.
Ой что это я? Он же за кабинет выступает) ахаха)
Ой что это я? Он же за кабинет выступает) ахаха)