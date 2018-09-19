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ЦСКА прогулялся по Пльзени накануне матча с «Викторией»

сегодня, 15:35
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографии с прогулки команды по Пльзени накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории». 

ЦСКА, за который может болеть вся страна

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Faustello
Faustello
сегодня в 15:38
Мама родная, что я вижу??? Кони с ромбиками на груди???
Какой позор! ))))
Мысыктар
Мысыктар ответил Jum13
сегодня в 15:38
А где город-то? Один лес вокруг )))
вокруг отеля)))
Jum13
Jum13
сегодня в 15:36
А где город-то? Один лес вокруг )))
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