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«Спартак» успешно добрался до Австрии

сегодня, 15:09
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:55 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда успешно добралась до Австрии, где завтра состоится матч группового этапа Лиги Европы против «Рапида». 

Ранее сообщалось, что «Спартак» взял на игру с «Рапидом» 21 футболиста.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 15:36
За обозом бежали
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:22
На этом успехи, связанные с выездом в Австрию, скорее всего, закончатся
Faustello
Faustello
сегодня в 15:17
Говорят в Вене на территории аэропорта сегодня кто то устроил развал по торговле арбузами ))
Abverin
Abverin
сегодня в 15:16
Доберутся и опозорятся, не доезжая до стадиона.
311
311
сегодня в 15:16
Никого не слили по дороге, уже пол-дела!)
drug01
drug01
сегодня в 15:16
Удачного старта!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 15:14
Зенит прилетел, спартак добрался, как прибывают, так и играют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Великий Князь
сегодня в 15:12
Теперь Глушак может попариться в баньке с Кончитой Вюрст. Аха-ха)
У Кончиты там проблемы, ВИЧ у нее... Да и буйного Дениса дома оставили с женой разбираться)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:11
Сообщите, как до отеля доберетесь, переживаем все-таки.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 15:10
Теперь Глушак может попариться в баньке с Кончитой Вюрст. Аха-ха)
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