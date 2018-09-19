«Спартак» успешно добрался до Австрии

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда успешно добралась до Австрии, где завтра состоится матч группового этапа Лиги Европы против «Рапида».
Ранее сообщалось, что «Спартак» взял на игру с «Рапидом» 21 футболиста.
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда успешно добралась до Австрии, где завтра состоится матч группового этапа Лиги Европы против «Рапида».
Ранее сообщалось, что «Спартак» взял на игру с «Рапидом» 21 футболиста.