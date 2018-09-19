Нагельсманн сравнил «Шахтер» с лучшими клубами Германии

Главный тренер «Шахтера» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выездную ничью с «Шахтером» (2:2) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Первые 15 минут игры мы провели достаточно хорошо. Мы специально далеко отходили в оборону и потом пытались контратаковать. У нас появился 100%-й шанс забить и мы им воспользовались. Второй тайм мы вновь начали очень сильно и могли забивать третий гол, добывать хорошее преимущество. Позже мы устали и сели в оборону. Несколько неуверенно играли на правом фланге и в итоге все же пропустили второй мяч.

В целом, сегодня зрители увидели зрелищную игру, результатом я доволен. Поставил задачу игрокам и они её выполнили. Во втором тайме я отправил помощника на противоположный фланг именно из-за проблем на том фланге, которые у нас возникали.

Однако повторюсь, в целом мы отлично себя показали. Чего нам не хватило? Решающего гола. Не сказал бы, что нам не повезло, мы играли против очень опытной команды, которая уже много лет выступает в Лиге чемпионов, и мы очень хорошо себя показали.

Сегодняшняя игра значительно не отличается от тех матчей, которые мы играем в Бундеслиге. «Шахтер» отличная команда и показывает уровень под стать лучшим клубам Бундеслиги, это точно команда уровня высшего немецкого дивизиона.