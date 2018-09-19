Полузащитник «Копенгагена»: «„Зенит“ – сильнейшая команда в нашей группе»

Полузащитник «Копенгагена» Зека поделился мнением о «Зените», с которым его команде предстоит встретиться в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Да, может быть, „Зенит“ является фаворитом в этой встрече. Но им это ещё нужно доказать на поле. Это тяжёлая группа для всех. Хотя, наверное, «Зенит» – сильнейшая команда в группе.

Сейчас у нас другая команда – мы больше забиваем. С нашими нападающими мы проделываем большую работу и надеемся, что на этот раз не уедем без забитых мячей.

Как удаётся систематически попадать в еврокубки? У нас большой клуб, в котором работают профессионалы. Они на глазах творят историю. Сила клуба в том, что все работают над ростом и совершенствованием команды, постоянно стремятся к развитию.