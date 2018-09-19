Полузащитник «Копенгагена»: «„Зенит“ – сильнейшая команда в нашей группе»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.06 3.30 3.78
18:30 34’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.09 2.80 4.50
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 4’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 33’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.48 2.65 3.60
18:00 51’ Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 47’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 5’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.83 3.44 2.69
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.44 4.65 9.10
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.186 8.40 17.00
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.45 11.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Полузащитник «Копенгагена»: «„Зенит“ – сильнейшая команда в нашей группе»

сегодня, 18:13
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Копенгагена» Зека поделился мнением о «Зените», с которым его команде предстоит встретиться в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Да, может быть, „Зенит“ является фаворитом в этой встрече. Но им это ещё нужно доказать на поле. Это тяжёлая группа для всех. Хотя, наверное, «Зенит» – сильнейшая команда в группе. 

Сейчас у нас другая команда – мы больше забиваем. С нашими нападающими мы проделываем большую работу и надеемся, что на этот раз не уедем без забитых мячей.

Как удаётся систематически попадать в еврокубки? У нас большой клуб, в котором работают профессионалы. Они на глазах творят историю. Сила клуба в том, что все работают над ростом и совершенствованием команды, постоянно стремятся к развитию.

Матч «Копенгаген» - «Зенит» судить будет Георги Кабаков.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:04
Бордо на 4 головы выше праэкта.
Олeневод
Олeневод ответил VV V
сегодня в 19:03
Ты лучше в трюме жди рассвета, а не рассуждай об экономической целесообразности футбола.....
Для тебя про нас
Abordage
Abordage
сегодня в 18:54
Зенит 7-0 не позорится.
Олeневод
Олeневод ответил ziborock
сегодня в 18:51
Пиши еще, смешно ведь, правда!)))
Ну здравствуй к-б друг , с тобой интересно , не хамишь старику и при этом не жил в то время и на футбол не ходил , только скажи , а в чём я не прав?
LOpp
LOpp
сегодня в 18:48
4:0 в Минске, без помощи Газпрома.
Alista
Alista
сегодня в 18:47
Повезло командам подгруппы спартака, не нужно с ним особо напрягаться, а еще лучше сразу его лайкнуть.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 18:45
Игроки Копенгагена знают своих соперников.
ziborock
ziborock ответил Олeневод
сегодня в 18:44
Не в трюме , а в чуме , а экономическая целесообразнось - грабить другие клубы и орать о величии , что и делали в то время спартаки , а сейчас надо платить вот и завыли
Пиши еще, смешно ведь, правда!)))
Sergus
Sergus
сегодня в 18:44
Это у пупсиков в подгруппе все команды сильнее их, не равные соперники.
ziborock
ziborock ответил Олeневод
сегодня в 18:43
Ангела завидуй молча - это ответ за беспредел 60-80х , теперь на нашей улице праздник и я рад что дожил до него!
5 место в ЧР - это еще какой праздник!)))
ndedov
ndedov
сегодня в 18:41
Темнят, а сами готовят сюрприз.
Олeневод
Олeневод ответил VV V
сегодня в 18:36
Ты лучше в трюме жди рассвета, а не рассуждай об экономической целесообразности футбола.....
Не в трюме , а в чуме , а экономическая целесообразнось - грабить другие клубы и орать о величии , что и делали в то время спартаки , а сейчас надо платить вот и завыли
VV V
VV V ответил Олeневод
сегодня в 18:29
Ангела завидуй молча - это ответ за беспредел 60-80х , теперь на нашей улице праздник и я рад что дожил до него!
Ты лучше в трюме жди рассвета, а не рассуждай об экономической целесообразности футбола.....
juchok
juchok
сегодня в 18:28
ахаахах, оленевод такой оленевод, конечно!
Олeневод
Олeневод ответил VV V
сегодня в 18:21
С такими государственными безвозвратными бабками-Зенит должен быть сильнейшим в Галактике !!!
Ангела завидуй молча - это ответ за беспредел 60-80х , теперь на нашей улице праздник и я рад что дожил до него!
Олeневод
Олeневод
сегодня в 18:19
Игроки Рапида - начинаем турнир со самого слабого соперника
VV V
VV V
сегодня в 18:19
С такими государственными безвозвратными бабками-Зенит должен быть сильнейшим в Галактике !!!
cska plus
cska plus
сегодня в 18:16
Никто и не спорит.
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