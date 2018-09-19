Коларов: «Успехи „Ромы“ в прошлом сезоне теперь не имеют веса»

Защитник «Ромы» Александар Коларов поделился ожиданиями от первого матча Лиги чемпионов против «Реала».
Прошлое теперь не имеет значения. Мы провели прекрасный сезон в Европе, но те успехи сейчас веса не имеют, мы начинаем заново и должны показать отличный футбол.
Наша задача - выйти в плей-офф. Сегодня будет тяжело, но игра на «Бернабеу» - это всегда невероятный опыт.
Нельзя сидеть и ждать, пока «Реал» забьет, это не наш стиль. Будем играть в свой футбол и посмотрим, как закончим встречу.
Коларов вошел в стартовый состав «Ромы» на матч с «Реалом».