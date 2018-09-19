Сольбаккен: «У „Зенита“ отличный микс из футболистов»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 60’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:0 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.42 2.82 3.44
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:3 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.78 3.42 2.53
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.39 4.40 9.90
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 1:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.50 3.88 1.72
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Сольбаккен: «У „Зенита“ отличный микс из футболистов»

сегодня, 19:10
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».

Могу предположить, что в нашей непростой группе все клубы будут добиваться успеха в основном дома. Мы очень рассчитываем на победу завтра. Полагаю, для выхода из группы нужно 9 очков.

Кого могу выделить из состава «Зенита»? Могу перечислить немало игроков. Например многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец с пасом, в том числе с длинным. Понятно, что Иванович – босс в защитной четверке. У «Зенита» отличный микс из футболистов.

У Семака отработана система «4-2-3-1». У команды есть баланс – в том числе при игре на флангах. Соперник умеет играть в длинные передачи на одного или двух больших нападающих. При этом «Зенит» хорош и при игре в короткий пас.

Чем «Зенит» отличается от «Аталанты», которую мы прошли в отборе? В каком-то смысле теперь нам будет проще. У «Аталанты» 25 футболистов примерного одного уровня. У «Зенита» же — 13-14. Теперь нам понятнее, кто именно против нас сыграет.

Встреча состоится завтра, 20 сентября, в 22:00 по московскому времени в Копенгагене. Команды рассудит болгарская бригада судей во главе с Георги Кабаковым.

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Все комментарии
Олeневод
Олeневод ответил морозз
сегодня в 20:32
Как сказал наш Димон ( Медведев ) ...это компот!
Привет Саныч! Рад тебя видеть
морозз
морозз
сегодня в 20:20
Как сказал наш Димон ( Медведев ) ...это компот!
pomor45
pomor45
сегодня в 20:13
Столе Сольбаккен намекнул, что смесь Зенита ему понравилась и он хочет её проглотить. Желаю, чтобы он ею подавился.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Литейный 4
сегодня в 20:02
У Спартака не микс, а один сплошной кикс. Гыгыгы
Скорее кокс.
Олeневод
Олeневод ответил Литейный 4
сегодня в 19:53
У Спартака не микс, а один сплошной кикс. Гыгыгы
Вы не правы , плюрализм там и полная толерантность и это пример для других , как от ПАОКов вылетать
Литейный 4
Литейный 4 ответил Олeневод
сегодня в 19:51
У Спартака не просто микст , а полный плюрализм , лишь бы баню глушак отстоял
У Спартака не микс, а один сплошной кикс. Гыгыгы
Олeневод
Олeневод
сегодня в 19:21
У Спартака не просто микст , а полный плюрализм , лишь бы баню глушак отстоял
hata
hata
сегодня в 19:14
Типа это угроза ? Мы пропустим их через миксер.
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