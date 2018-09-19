Сольбаккен: «У „Зенита“ отличный микс из футболистов»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».

Могу предположить, что в нашей непростой группе все клубы будут добиваться успеха в основном дома. Мы очень рассчитываем на победу завтра. Полагаю, для выхода из группы нужно 9 очков.

Кого могу выделить из состава «Зенита»? Могу перечислить немало игроков. Например многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец с пасом, в том числе с длинным. Понятно, что Иванович – босс в защитной четверке. У «Зенита» отличный микс из футболистов.

У Семака отработана система «4-2-3-1». У команды есть баланс – в том числе при игре на флангах. Соперник умеет играть в длинные передачи на одного или двух больших нападающих. При этом «Зенит» хорош и при игре в короткий пас.

Чем «Зенит» отличается от «Аталанты», которую мы прошли в отборе? В каком-то смысле теперь нам будет проще. У «Аталанты» 25 футболистов примерного одного уровня. У «Зенита» же — 13-14. Теперь нам понятнее, кто именно против нас сыграет.