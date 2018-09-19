Ди Франческо: «„Реал“ - самая талантливая команда в Европе»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо делится ожиданиями от встречи с «Реалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» - самая талантливая команда в Европе. Это значит, что на их ошибки рассчитывать не придется. Они работают вместе так, что кажутся сильнее, чем есть на самом деле.
Мы постараемся сыграть в свою игру и действовать агрессивно. Конечно, с «Реалом» будет непросто, но мы не станем отсиживаться в обороне и дожидаться пропущенного гола, иначе именно это и произойдет. Постараемся создать опасность у ворот соперника сами.
В этом году они играют лучше как команда, более компактно, чаще прессингуют. Команда не чувствует отсутствия Роналду.
посмотрим как отмазы будешь кусать из зоны опорожнения).
И не говори за всех насчет "глорить",а то ведь есть и здравые олд скуллы,которые с детства за Ливер лол)...которые как два пальца об асфальт могут тебя слить.
посмотрим как отмазы будешь кусать из зоны опорожнения).
И не говори за всех насчет "глорить",а то ведь есть и здравые олд скуллы,которые с детства за Ливер лол)...которые как два пальца об асфальт могут тебя слить.
Сегодня Волки слижут языком эти сливки. Не жди пощады канарщицы.
Сегодня Волки слижут языком эти сливки. Не жди пощады канарщицы.