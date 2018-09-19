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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 4’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 33’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.48 2.65 3.60
18:00 51’ Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 47’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 5’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
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Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.83 3.44 2.69
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.45 11.50
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Ди Франческо: «„Реал“ - самая талантливая команда в Европе»

сегодня, 17:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома22:00 Не начался

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо делится ожиданиями от встречи с «Реалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» - самая талантливая команда в Европе. Это значит, что на их ошибки рассчитывать не придется. Они работают вместе так, что кажутся сильнее, чем есть на самом деле.

Мы постараемся сыграть в свою игру и действовать агрессивно. Конечно, с «Реалом» будет непросто, но мы не станем отсиживаться в обороне и дожидаться пропущенного гола, иначе именно это и произойдет. Постараемся создать опасность у ворот соперника сами.

В этом году они играют лучше как команда, более компактно, чаще прессингуют. Команда не чувствует отсутствия Роналду.

Квартет G: ЦСКА против героев Лиги чемпионов

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:57
Я
No problem
No problem ответил заDOOMчивый
сегодня в 18:49
Ливерпуль сегодня глорит за экс-клубы Алиссона и Салаха, ну вы поняли за кого!!!! Сегодня Волки слижут языком эти сливки. Не жди пощады канарщицы.
не слейся после игры чувак..
посмотрим как отмазы будешь кусать из зоны опорожнения).
И не говори за всех насчет "глорить",а то ведь есть и здравые олд скуллы,которые с детства за Ливер лол)...которые как два пальца об асфальт могут тебя слить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:17
Ливерпуль сегодня глорит за экс-клубы Алиссона и Салаха, ну вы поняли за кого!!!!
Сегодня Волки слижут языком эти сливки. Не жди пощады канарщицы.
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