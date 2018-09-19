Ди Франческо: «„Реал“ - самая талантливая команда в Европе»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо делится ожиданиями от встречи с «Реалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» - самая талантливая команда в Европе. Это значит, что на их ошибки рассчитывать не придется. Они работают вместе так, что кажутся сильнее, чем есть на самом деле.

Мы постараемся сыграть в свою игру и действовать агрессивно. Конечно, с «Реалом» будет непросто, но мы не станем отсиживаться в обороне и дожидаться пропущенного гола, иначе именно это и произойдет. Постараемся создать опасность у ворот соперника сами.

В этом году они играют лучше как команда, более компактно, чаще прессингуют. Команда не чувствует отсутствия Роналду.