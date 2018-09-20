В России будет создана единая методика подготовки детских тренеров

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.38 4.90 11.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.47 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.30 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.58 4.05 7.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.30 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.10 4.20 1.615
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.32 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.00 6.00 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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В России будет создана единая методика подготовки детских тренеров

сегодня, 13:48

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что единая методика подготовки детских тренеров должна быть создана в России.

Проблема одна - у нас необходимо, чтобы тренеры, преподаватели самых маленьких, кто только начинает играть в футбол, и до выпускного класса, были очень образованными людьми, чтобы была единая методика подготовки образования этих тренеров. Этим сейчас и занимается РФС, проблемой лицензирования детских тренеров, анализом, сколько сейчас тренеров, способных на достойном уровне поставить занятия.

Ранее Прядкин заявил, что РФС обсудит реформу молодежного первенства на профильном комитете 25 сентября.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Espana-Deutschland
сегодня в 15:15
После введения ЕГЭ в России произошел научный прорыв? Тогда почем им вечно хочется придумать что-то единое? Унификаторы реновы.
Очередное выкачивание бабла, теперь энтузиасты должны будут заплатить бабло.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 15:13
После введения ЕГЭ в России произошел научный прорыв? Тогда почем им вечно хочется придумать что-то единое? Унификаторы реновы.
Faustello
Faustello ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:09
Давно пора
Что значит давно пора?
Единая методика - значит единый орган контроля и держателя - значит если раньше дядя Паша который тренирует мальцов из любви к спорту, сейчас будет вынужден отучится по этой методике у держателя, пройти сертификацию и ещё каждый год ездить на сборы подтверждающие её ))
Тут нельзя таких слов говорить, но я думаю это П...сы придумали.
Efimych
Efimych
сегодня в 15:06
будя савсем канец расейскаму хвутболу - афряканския изыскания будуть
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:26
Давно пора
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