В России будет создана единая методика подготовки детских тренеров

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что единая методика подготовки детских тренеров должна быть создана в России.

Проблема одна - у нас необходимо, чтобы тренеры, преподаватели самых маленьких, кто только начинает играть в футбол, и до выпускного класса, были очень образованными людьми, чтобы была единая методика подготовки образования этих тренеров. Этим сейчас и занимается РФС , проблемой лицензирования детских тренеров, анализом, сколько сейчас тренеров, способных на достойном уровне поставить занятия.