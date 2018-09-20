В России будет создана единая методика подготовки детских тренеров

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что единая методика подготовки детских тренеров должна быть создана в России.
Проблема одна - у нас необходимо, чтобы тренеры, преподаватели самых маленьких, кто только начинает играть в футбол, и до выпускного класса, были очень образованными людьми, чтобы была единая методика подготовки образования этих тренеров. Этим сейчас и занимается РФС, проблемой лицензирования детских тренеров, анализом, сколько сейчас тренеров, способных на достойном уровне поставить занятия.
Ранее Прядкин заявил, что РФС обсудит реформу молодежного первенства на профильном комитете 25 сентября.
Единая методика - значит единый орган контроля и держателя - значит если раньше дядя Паша который тренирует мальцов из любви к спорту, сейчас будет вынужден отучится по этой методике у держателя, пройти сертификацию и ещё каждый год ездить на сборы подтверждающие её ))
Тут нельзя таких слов говорить, но я думаю это П...сы придумали.
Единая методика - значит единый орган контроля и держателя - значит если раньше дядя Паша который тренирует мальцов из любви к спорту, сейчас будет вынужден отучится по этой методике у держателя, пройти сертификацию и ещё каждый год ездить на сборы подтверждающие её ))
Тут нельзя таких слов говорить, но я думаю это П...сы придумали.