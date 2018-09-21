Почеттино: «Стресс привел к травме Льориса»

сегодня, 10:14

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что на голкипера команды Уго Льориса негативно повлияло обвинение в вождении в нетрезвом виде с последующим лишением прав. Также игрока оштрафовал лондонский клуб.

Полагаю, что к травме привел дополнительный стресс. Если все пойдет по нашему плану, он вернется к тренировкам на следующей неделе.

Льорис из-за травмы не сыграл в матче Лиги чемпионов против «Интера».