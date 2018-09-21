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Наставник «Ворсклы»: «Хорошо, что первый матч провели с „Арсеналом“»

сегодня, 09:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)ВорсклаМатч завершен

Главный тренер «Ворскла» Василий Сачко подвел итоги встречи с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы. Полтавчане встретились с основой «канониров», проиграв матч на выезде со счетом 2:4.

Для нас это огромный опыт. Хорошо, что первый матч был с «Арсеналом», где ребятам нужно было справляться не только с игрой, но и с волнением. Для меня это было очень важно.

Мы в первом тайме выполняли план на игру, перестраивались, играли компактно. Мы смотрели много игр «Арсенала» и старались чему-то учиться у их соперников. Не совсем получилось выбегать в быстрые атаки, но, в целом, план выдерживался. Пропустили после контратаки и обидно, что пропустили после перерыва.

Пытались успокоить ребят в раздевалке, но не помогло. Потом расклеились. Радует, что забили. Эти забитые мячи принесут уверенность в дальнейшем. При всем уважении к «Арсеналу», любые игры тяжело проигрывать. Но эту игру мы все равно можем занести себе в актив.

После счета 0:4 ребята раскрепостились и начали играть более свободно. Плюс «Арсенал» уже не был настолько сконцентрирован. Мы просили ребят, как бы ни складывалась игра, придерживаться плана, у «Арсенала» очень мощная группа атаки, но голы были забиты не без наших ошибок. Обязательно их разберем.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:11
Проиграли, но не сильно
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