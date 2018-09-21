«Факел» рассчитается с долгами в течение восьми-девяти месяцев

сегодня, 14:30

«Факел» накопил долгов на общую сумму 120 млн рублей, однако погасит их в ближайшие восемь-девять месяцев. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который также является председателем совета по содействию в развитии клуба.

Финансовое состояние команды на сегодня не блестяще, но не является катастрофическим. За минувшие годы накопилось 120 млн долгов. С долгами мы намерены рассчитаться в течение восьми-девяти месяцев.

Гусев сообщил, что в число основных спонсоров «Факела» вернулась компания «ТНС энерго», которая будет финансировать команду до 2018 года.