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«Факел» рассчитается с долгами в течение восьми-девяти месяцев

сегодня, 14:30

«Факел» накопил долгов на общую сумму 120 млн рублей, однако погасит их в ближайшие восемь-девять месяцев. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который также является председателем совета по содействию в развитии клуба.

Финансовое состояние команды на сегодня не блестяще, но не является катастрофическим. За минувшие годы накопилось 120 млн долгов. С долгами мы намерены рассчитаться в течение восьми-девяти месяцев.

Гусев сообщил, что в число основных спонсоров «Факела» вернулась компания «ТНС энерго», которая будет финансировать команду до 2018 года.

По итогам 12-го тура ФНЛ «Факел» занимает 9-е место в турнирной таблице.

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