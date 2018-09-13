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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 11’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
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«Барселона» выплатила 6,6 млн евро бывшему сотруднику за трансфер Неймара

сегодня, 22:55

«Барселоне» пришлось заплатить 6,6 млн евро своему бывшему сотруднику Андре Кюри.

Кюри является экспертом по бразильскому рынку футболистов. Ранее он работал в «Барселоне» и был близок к бывшему игроку каталонцев Неймару.

Когда Неймар в 2013 году перебрался в «Барсу», было оговорено, что Кюри в будущем получит 3 % от следующей продажи футболиста.

Бразилец летом 2017 года перебрался в ПСЖ за 222 млн евро. И хотя «Барселона» пыталась доказать, что способ ухода Неймара меняет дело, каталонцам всё же пришлось выплатить Кюри обещанное.

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