«Барселона» выплатила 6,6 млн евро бывшему сотруднику за трансфер Неймара

сегодня, 22:55

«Барселоне» пришлось заплатить 6,6 млн евро своему бывшему сотруднику Андре Кюри.

Кюри является экспертом по бразильскому рынку футболистов. Ранее он работал в «Барселоне» и был близок к бывшему игроку каталонцев Неймару.

Когда Неймар в 2013 году перебрался в «Барсу», было оговорено, что Кюри в будущем получит 3 % от следующей продажи футболиста.