«Барселона» выплатила 6,6 млн евро бывшему сотруднику за трансфер Неймара

«Барселоне» пришлось заплатить 6,6 млн евро своему бывшему сотруднику Андре Кюри.
Кюри является экспертом по бразильскому рынку футболистов. Ранее он работал в «Барселоне» и был близок к бывшему игроку каталонцев Неймару.
Когда Неймар в 2013 году перебрался в «Барсу», было оговорено, что Кюри в будущем получит 3 % от следующей продажи футболиста.
Бразилец летом 2017 года перебрался в ПСЖ за 222 млн евро. И хотя «Барселона» пыталась доказать, что способ ухода Неймара меняет дело, каталонцам всё же пришлось выплатить Кюри обещанное.