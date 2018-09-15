Роналду получит 5 млн евро, если будет забивать в среднем гол за матч

сегодня, 20:37

В контракте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду есть один интересный пункт.

По данным СМИ , португалец может получить дополнительные 5 млн евро в конце сезона, если он по итогам кампании будет забивать в среднем 1 гол за игру. Это условие касается всех турниров.

Пока Роналду еще не забивал за «Юве», но стоит помнить, что предыдущий сезон в «Реале» он начал тоже неудачно, забив 8 голов в первых 20 матчах, однако завершил кампанию с результатом 44 мяча в 44 играх.