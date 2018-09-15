Роналду получит 5 млн евро, если будет забивать в среднем гол за матч

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет первый тайм, 12’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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Роналду получит 5 млн евро, если будет забивать в среднем гол за матч

сегодня, 20:37

В контракте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду есть один интересный пункт.

По данным СМИ, португалец может получить дополнительные 5 млн евро в конце сезона, если он по итогам кампании будет забивать в среднем 1 гол за игру. Это условие касается всех турниров.

Пока Роналду еще не забивал за «Юве», но стоит помнить, что предыдущий сезон в «Реале» он начал тоже неудачно, забив 8 голов в первых 20 матчах, однако завершил кампанию с результатом 44 мяча в 44 играх.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:46
Слили лучшего нападающего Серии А и взяли ржавого португала, который уже в каком матче забить не может. И это пятикратный обладатель ЗМ.
в лч с сити посмотрим)
Ozabot
Ozabot
сегодня в 21:44
Оборона в Серии А и оборона в Ла Лиге это не одно и то же. Вон, даже Андре Силва сделал хет-трик в первом матче
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил ronaldo743
сегодня в 21:43
А чему удивляться то ? До Оливера он на каждой ветке облизывал Замыкалду. Потом покапризничал немного для вида, а теперь снова любовь и затёртые плакаты. =)
редкостный любитель геев) фронтовая стыдоба.
ronaldo743
ronaldo743 ответил вoлгoдoн
сегодня в 21:27
Больше всего доставляет,как Князюк вписывается за португальского гея. Вся совесть израсходована)
А чему удивляться то ? До Оливера он на каждой ветке облизывал Замыкалду. Потом покапризничал немного для вида, а теперь снова любовь и затёртые плакаты. =)
Alladins
Alladins
сегодня в 21:27
Дороговаты голы Кристинки.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:26
Слили лучшего нападающего Серии А и взяли ржавого португала, который уже в каком матче забить не может. И это пятикратный обладатель ЗМ.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 21:21
Больше всего доставляет,как Князюк вписывается за португальского гея.
Вся совесть израсходована)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил kiendjin
сегодня в 21:18
как его гнушки говорят - в конце сезона раззабивается
пока что занят анальным с неграми но к февралю заживет)
drug01
drug01
сегодня в 21:18
Тогда он будет похож на Неймара.......
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Великий Князь
сегодня в 21:15
Не получит, в серии А нет всяких Барселона, осасун и леганесов.
Точно. Барселон нет и горит зеленый свет. Подстраивается чем может,бедолага)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:56
Не получит, в серии А нет всяких Барселона, осасун и леганесов.
SDSPanther
SDSPanther
сегодня в 20:45
Даааа. Пока непруха у Рона..... А что, пенальти пока они не били ???? :)
Пока фирмовые нырки непрокатывают??? :)
kiendjin
kiendjin
сегодня в 20:44
как его гнушки говорят - в конце сезона раззабивается
Гавроша
Гавроша
сегодня в 20:44
Пусть надеются.
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