Роналду получит 5 млн евро, если будет забивать в среднем гол за матч

В контракте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду есть один интересный пункт.
По данным СМИ, португалец может получить дополнительные 5 млн евро в конце сезона, если он по итогам кампании будет забивать в среднем 1 гол за игру. Это условие касается всех турниров.
Пока Роналду еще не забивал за «Юве», но стоит помнить, что предыдущий сезон в «Реале» он начал тоже неудачно, забив 8 голов в первых 20 матчах, однако завершил кампанию с результатом 44 мяча в 44 играх.
Вся совесть израсходована)
Вся совесть израсходована)
Пока фирмовые нырки непрокатывают??? :)
Пока фирмовые нырки непрокатывают??? :)