Берлускони собирается купить 95% акций «Монцы»

сегодня, 11:04

Итальянская пресса сообщает, что бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони собирается приобрести 95% акций футбольного клуба «Монца».

Ранее ходили разговоры, что руководитель хочет купить 70%, однако недавно стало известно, что Берлускони готов взять на себя фактически весь пакет акций. Данное действие поможет избежать вопросов о развитии клуба с нынешним президентом, который сохраняет за собой оставшиеся акции, а также будет консультировать новых владельцев.

Недавно итальянский футбольный менеджер Адриано Галлиани подтвердил, что Сильвио Берлускони собирается приобрести клуб из Серии С «Монцу».