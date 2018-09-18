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Берлускони собирается купить 95% акций «Монцы»

сегодня, 11:04

Итальянская пресса сообщает, что бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони собирается приобрести 95% акций футбольного клуба «Монца».

Ранее ходили разговоры, что руководитель хочет купить 70%, однако недавно стало известно, что Берлускони готов взять на себя фактически весь пакет акций. Данное действие поможет избежать вопросов о развитии клуба с нынешним президентом, который сохраняет за собой оставшиеся акции, а также будет консультировать новых владельцев.

Недавно итальянский футбольный менеджер Адриано Галлиани подтвердил, что Сильвио Берлускони собирается приобрести клуб из Серии С «Монцу».

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сегодня в 11:13
Интересно-интересно, что там задумал Берлускони.
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